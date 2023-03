Camila y Alfa finalmente se reencontraron tras la salida de la ahora exhermanita. Era uno de los momentos más esperados por los fans de Gran Hermano y las redes del reality lo publicó.

La última vez que se habían visto los amigos fue durante la breve visita de Alfa a la casa para dejar una valija.

Camila y Alfa.

El fuerte abrazo de Camila y Alfa

Este lunes se cumplió el deseo de muchos seguidores de Camila y de Alfa. En el video que subieron a sus redes Gran Hermano y Telefe se vio claramente el reencuentro de los exhermanitos.

De puntas opuestas, cual película romántica, corrieron al centro de la cámara y se abrazaron. "Estás igual" le dijo Camila a su amigo.

Después, muy felices, comenzaron a saltar a modo de festejo por volver a verse.

Así fue el paso de Camila por El Debate

Una de las primeras consultas que le hizo Santiago Del Moro a Camila fue cómo se sintió adentro de la casa de Gran Hermano. "Fue muy complicado". Te hacen sentir que no sos parte", comenzó diciendo la exparticipante. Luego, al volver a tocar el tema, ya no pudo contener las lágrimas y admitió: "Me quería ir. La pasé mal. Me costó integrarme"

Ante la pregunta de quién es el líder, la rubia respondió: "Romina".

Otra de las preguntas inevitables era la de sus intenciones con Marcos. "No me enamoré de Marcos", aseguró Camila. Y continuó: "Me parecía súper lindo".

Seguido a esto, la exhermanita admitió: "Me atrae lo difícil". Y, el dato que arrancó varias risas fue que le gusta que use alpargatas.