Alfa será el nuevo participante de Gran Hermano y su ingreso generó polémica.

A pesar de algunas críticas, el sexagenario deberá cumplir una misión dentro de la casa más famosa. Según informaron de la cuenta Canti Ok, el ex participante será parte de la prueba del líder. Esta vez, el primero que corra a abrazarlo será el líder de la semana y obtendrá la inmunidad.

Aunque no está confirmado, las especulaciones sobre el ingreso de Alfa comenzaron a correr. El twitero Federico Bongiorno, especuló con este ingreso y aseguró que el participante no estará mucho tiempo dentro del certamen. "Seguramente alfa no pase mucho tiempo dentro de la casa ya que tiene un evento el viernes", disparó.

Enojos por el ingreso de Alfa a Gran Hermano

El primero en poner el grito en el cielo por el regreso de Alfa a Gran Hermano fue Maxi Giudici.

El cordobés hizo su descargo en redes y atacó a la producción del ciclo. "Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom. Consulto, ¿cuál es la consecuencia de eso? porque yo cumplo las reglas y él no. Y no sólo que no tiene malas consecuencias, sino que lo premian", expresó el ex participante.

"Va a entrar al programa, van a darle con el gusto porque es algo que él quería y saben que a ellos les rinde. Por raiting, por plata van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir, terrible, un asco realmente", añadió.