Joel Ojeda fue eliminado por segunda vez de Gran Hermano 2023 este lunes 1 de abril, y ahora el exhermanito estuvo en El Debate, donde protagonizó un tenso cruce con Santiago del Moro, quien decidió interrumpirlo cuando dejó entrever que su salida fue fuera de las normas.

Este tenso momento se dio cuando analizaban el complot que realizaron algunos participantes esta semana en la casa más famosa del mundo, lo que causó la anulación de los votos de "Los Bros" y "La Vizcachera".

Joel Ojeda en El Debate de Gran Hermano.

"Que se hable parece complot, pero en realidad se habló de armar una placa. Nunca se mencionaron nombres. Pero sí se mencionaron...", comentó el azafato, a lo que el conductor le respondió: "Hay horas y horas de material".

En ese momento Joel Ojeda le señaló con indignación a Santiago del Moro: "Pero también hay material de Furia y Emma hablando en las reposeras diciendo 'apenas se vaya Joel hay que ir a la puerta del confesionario y decir que la que se tiene que ir es Cata'". Al escucharlo, el presentador no se quedó callado y lo cortó: "¡Pará! ¡Pará! A ver, ¡un minuto!".

El tenso momento que se vivió en El Debate entre Joel Ojeda y Santiago del Moro

Sin querer escuchar al conductor, el último eliminado de Gran Hermano 2023 volvió a señalar indignado: "Básicamente lo mandó a Emma a fulminar a Cata". Sin embargo, Santiago volvió a frenarlo y le expresó con cierto enojo: "Yo no me banco esta cosa. Chicos, si uno se va de la casa tiene que ser buen perdedor porque te saca la gente. Yo sé que es muy doloroso para el ego porque a mí me pasaría lo mismo".

Santiago del Moro no permitió que se escuchen más las teorías de Joel Ojeda y le explicó: "Pero no me banco esta cosa de 'no me sacaron por tal cosa'. Tarde o temprano todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel vos tuviste una campaña enorme en contra... Ahora los tienen ahí. Si la quieren sacar a Furia, la van a sacar. Si la quieren sacar a Cata, la van a sacar. O a Emmanuel, Federico, Florencia y Virginia. No sé cómo va a quedar conformada la placa...".

J.C.C