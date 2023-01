Daniela de Gran Hermano mantuvo una corta pero intensa y conflictiva relación con Thiago que logró cautivar a los fans del reality.

Pero antes de su ingreso al ciclo, "Venganiela" confesó haber terminado una relación con un hombre mayor que ella, aunque nunca quiso dar su nombre.

Por el momento, esa persona no apareció en los medios ni la familia de Daniela quiso dar nombres. Tiempo atrás, Santiago del Moro contó detalles de esta relación. "Daniela habla mucho del afuera, que se quedó sin nada. ¿Qué tiene afuera? Dice que tiene una relación con un hombre más grande, que después de lo que hizo con Thiago se terminó”, dijo el conductor de Gran Hermano.

Walter Festa, ex de Romina, fue señalado como pareja de Daniela.

“Ella terminó una relación con un hombre más grande para entrar a la casa de Gran Hermano”, aportó Cata, ex participante del ciclo. “Ella dijo que quería casarse, que él le prometiera que se iban a casa, sin esa promesa no entraba de novia a la casa”, añadió.

Daniela aclaró si su pareja es el ex de Romina

Antes de que Daniela saliera de la casa de Gran Hermano, crecieron los rumores de que la morocha estaba en pareja con Walter Festa, ex intendente de Moreno y ex pareja de Romina.

Todo empezó porque Julieta revisó las fotos escondidas en el cajón de Daniela y crecieron las versiones. "Julieta aburrida le revisó las cosas a ella con Romina y con Nachito. Como Romina dijo que a ella no le quiso mostrar las fotos, Nacho insinuó como chiste 'mirá si está con Walter (Festa, pareja de la diputada K) y por eso no te las muestra'", explicó del Moro en ese momento.

Daniela mantuvo en secreto su relación por fuera de la casa.

"Las fotos eran de mi hermana. Al ex de Romina no lo conozco. Sé que fue intendente pero no conocía ni a ella ni a él", aclaró "Pestañela" en ese entonces.