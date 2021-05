Yanina Latorre reveló el motivo de la mala onda entre Pampita y Guille Valdés

Pampita y Guille Valdés mantuvieron un picante cruce en La Academia cuando la esposa de Marcelo Tinelli le reclamó no incluirla en el chat de jurados por estar cerca del "jefe".

Aunque parecía una humorada, esta polémica se trasladó en el tiempo y fue Yanina Latorre quien reveló las verdaderas causas de esta "pica" entre la modelo y la empresaria.

"Guillermina grabó El hilo rojo con Benjamín Vicuña, es un detalle. En un informe de Bendita habrían dicho que Guille tuiteó contra Pampita", tiró la angelita.

Luego, dio más detalles de esta polémica declaración. "Es un tweet que habría escrito Guillermina que decía 'qué feo esas mujeres que escriben a altas horas de la noche a tu marido' Bendita relacionó esa frase a Pampita", contó Yanina Latorre.

La respuesta irónica de Pampita a Guille Valdés

Una vez solucionado el conflicto con el chat de jurados, Pampita disparó un comentario picante para Valdés. "La verdad que no criticamos al jefe, no criticamos a nadie, nos matamos de risa. La idea es reírnos de todo lo que sucede y tener un espacio para nosotros. Pero bueno, lo logró. Espero que esté contenta, porque ¡ya estás en el chat, Guille!”, dijo la esposa de Roberto García Moritán en Hay que ver.

Sobre el tono irónico que usó, Pampita aclaró que la situación no le parecía tan relevante. " Me pareció una cosa de niños. Y además se lo dijo a nuestro jefe y en vivo. Ella dice ‘me están prejuzgando, no soy buchona’ y le está diciendo al jefe ‘no me meten en el chat’. Dije de hacer un chat paralelo y dijo que no. Dije que la invitamos a comer y tampoco quiso. No, ella quería estar en el chat nuestro. Y si alguien quiere tanto algo, hay que dárselo”, cerró.

AM