Guido Kaczka fue entrevistado por el notero de LAM y en la noche de este lunes Ángel De Brito presentó una parte de la nota.

Allí, el actor y conductor era consultado por la renuncia de Nicole Neumann a Los 8 escalones del millón, donde se lucía periódicamente. Si bien la noticia se sabía desde hacía unos días, no estaba confirmada oficialmente.

Nicole Neumann en Los 8 escalones del millón.

La palabra de Guido Kaczka sobre Nicole Neumann

Guido Kaczka contó en LAM que mantuvo una conversación con Nicole Neumann, quien le dijo que se bajaba del programa. "Por un tiempo voy a aflojar un poco", le indicó la modelo.

Luego, el conductor señaló que la novia de Manu Urcera le aseguró que "está con unos temas", aunque no quiso entrar en detalles.

Por último, el también actor señaló que la ex de Fabián Cubero tiene las puertas abiertas para volver cuando quiera.

El mal momento que está pasando Nicole Neumann

Nicole Neumann atraviesa un complicado momento, ya que recientemente trascendió la delicada información de que Indiana Cubero la habría denunciado por maltrato, según contaron en Intrusos. La encargada de revelar toda la información fue Marcela Tauro y contó los detalles de dónde estaba radicada la denuncia y a cargo de qué jueza.

En Intrusos, Marcela Tauro comenzó dando contexto del conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, que viene hace tiempo. "Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos, que no fue de viaje. No era sólo una discusión sino que se habría presentado una denuncia en el juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre", contó la periodista.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.

Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana. Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza que tiene como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica", reveló Marcela Tauro.

Según aseguró Marcela Tauro la denuncia habría sido por violencia familiar y la adolescente habría presentado pruebas de esto. Las pruebas serían un compilado de varios videos que tiene Indiana Cubero que ella misma grabó y que en total suman 7 horas de discusiones y malos tratos. Además, aseguran que "habría uñas marcadas".

"Nicole siente que es Cubero que le llena la cabeza a Indiana. Ella cree que hay un trasfondo económico por la deuda que él tiene de la cuota alimentaria", señaló Maite Peñoñori, quien contó que la salida de la modelo de Los 8 escalones del millón se debe a esta denuncia.