Guille Valdés estalló en llanto en pleno aire de La Academia: "Yo tengo hijos que..."

Guille Valdés abrió su corazón en La Academia y se mostró emocionada al dar su puntaje a Lizardo Ponce.

El participante realizó un homenaje a la comunidad LGTB+ en el que se mostró conmovido por su experiencia personal. El periodista se quebró antes de poder terminar con la performance y Guille Valdés acompañó este especial momento.

Guille Valdés y Dante Ortega.

La mujer de Marcelo Tinelli apeló a su experiencia como madre y estalló en llanto cuando debió dar su opinión. “Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos y entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros”, dijo la empresaria entre lágrimas.

“Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas, si hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Me parece que ya hay demasiado dolor en el mundo para encima agregar sufrimiento en nuestras casas. Sabía que este homenaje me iba a tocar. Simplemente tenemos que decirles a nuestros hijos: ‘Sé feliz'", concluyó.

Guolle Valdés y Helena Ortega.

La hija de Guille Valdés apareció en La Academia y Tinelli la mandó al frente

Helena y Dante Ortega, los hijos de Guille Valdés, también son parte de Laflia. Los jóvenes trabajan en la producción artística de Laflia y también son parte del "detrás de escena" del programa.

Días atrás, Marcelo Tinelli mostró a sus "hijastros" quienes, por el momento, eligen el perfil bajo en sus redes sociales.

“Acá están Dante y Helena, son asesores de nuestra artística”, disparó Marcelo Tinelli mientras enfocaban a Helena Ortega que se mostró incómoda y hasta se puso colorada. “Siempre está al lado de la cámara 3, se pone toda colorada”, remarcó el conductor.