Los verdaderos motivos por los que Ivana Nadal se bajó de Bendita

Hace tan sólo unos días Ivana Nadal en diálogo exclusivo con CARAS Digital contaba la transformación espiritual que viene haciendo desde fines de 2019. La modelo y conductora contó que si bien no piensa dejar de mostrar sus hermosas curvas en sus redes sociales, también realizará (ya lo está haciendo) videos para compartir su transformación con sus seguidores.

Pero el 2020 le vino con un pan bajo el brazo y fue contactada para sumarse "Bendita Tv", el clásico programa de Canal 9 conducido por Beto Casella. Si bien la morocha ex "Escape Perfecto", ciclo que condujo con el Chino Leunis participó de un par de envíos, inesperadamente dejó de ser parte del panel. En comunicación con este portal Ivana reveló los verdaderos motivos por los que decidió bajarse del programa.

"De bendita me fui de la mejor manera. Estaba en un período de prueba por enero y febrero y yo el programa lo veía y me hacia muy bien, pero cuando lo hice desde adentro me di cuenta que no me estaba sintiendo cómoda. Era algo nuevo que descubrí y como no me gusta juzgar y hablar del resto porque no es productivo y el programa se trata de eso, ojo no está mal ya hay miles de programas y hay gente que lo hace muy bien, decidí partir. A mi no me hacía bien y decidí dar un paso al costado", explicó ay agregó...

"Estoy enfocada en el buen vivir, en una filosofía de vida muy tranquila. Siempre me priorizo yo para tomar las mejores decisiones para mi. Me fui pero quedó todo excelente con el programa y las personas que me recibieron de la mejor manera. El problema no era el programa, el problema era yo y lo que sentía con respecto a mi rol allí".