Jorge Rial habló sobre la posibilidad de cambiar de pantalla, ¿se va de Intrusos?

A poco de cumplir 20 años frente a Intrusos, Jorge Rial -quien aún no regresó oficialmente al ciclo de América- habló osbre la posibilidad de cambiar de pantalla.

"Tuve ofertas y hasta algunas charlas para incorporarme. Tengo muchas ganas de volver a hacer radio porque me encanta y me siento cómodo. Ahí sí puedo hacer política", contó en una charla con Clarín.

Pese a las propuestas, Rial aseguró que no es algo que ve en su futuro y explicó sus motivos. "No sé si yo sumaría y si me sumaría a mí estar en un espacio estatal. Por ahí es una estupidez mía, pero mis opiniones son mis opiniones. Yo opiné todos estos años", aclaró. "Me costó mucho opinar y tuve problemas por eso. No por parte de la gente. Sino porque al poder de los medios no les gusta que uno opine individualmente. Pero nadie me puede decir 'opinás con la nuestra'. Yo me gano mi guita con lo privado y sería un encono para mí que se mezcle esto", agregó al respecto.

Por último, acotó: "Pero no quiero que digan o crean que por mi militancia o por lo que dije, me gané un laburito".