La Academia: revelan los verdaderos motivos por los que Ángela Leiva no bailó en el caño

El baile del caño generó muchas polémicas en La Academia y fue el cruce de Pampita y Ángela Leiva lo que provocó un verdadero escándalo.

La cantante pidió reemplazo en este ritmo y logró que la jurado le ponga un "0" por considerar su ausencia una "excusa".

"Yo no me voy a exigir de más porque tengo que cuidar mi integridad física. Si no lo hago yo no lo hace nadie”, reveló Ángela Leiva durante la gala del jueves, quien aseguró sufrir "estrés físico".

"Hace cuarto meses que estamos haciendo el programa y siempre lo di todo. Yo no me meto con el trabajo del otro, solo planteé mi problema de cansancio a la producción. Yo no le estoy faltando el respeto a nadie", agregó.

“No tiene un problema físico, solo tiene mucho trabajo y eso no es excusa. El puntaje no es para el equipo, es para la decisión de Angela”, siguió Pampita durante este programa.

Lo cierto es que en Intrusos revelaron cuál es la verdadera causa por la que Ángela Leiva no quiso hacer este ritmo. Tal como contó Rodrigo Lussich, la artista no quiere exponerse físicamente por su trabajo en Polka en la serie "La uno", que se estrenará pronto en El Trece. "Ella no quiere descuidar su trabajo en la novela, la que está haciendo en Polka. Por eso no se quiere exponer", contó el periodista.

El descargo de Ángela Leiva después de la polémica en La Academia

Tras su cruce con Pampita y Jimena Barón, Ángela Leiva hizo su descargo en Twitter sobre los motivos por los que no realizó el ritmo del caño en La Academia.

"Resulta que está mal priorizar tu salud . Resulta que si tenés cansancio dolor y stress sos una mierda por decir hasta acá. Mi consejo, quiéranse mucho, ámense, cuídense, que NADIE lo va a hacer por ustedes", expresó en esta red social.

El mensaje de Ángela Leiva.

Después de Pampita, Ángela mantuvo un intercambio con Jimena, quien le reprochó lo mismo que su colega. “El sábado te fui a ver a un show que fue muy largo, y me parece raro no verte acá bailando. Estamos haciendo un programa muy importante y hay que venir con todo. Yo vengo con una triple fractura de costilla y no lo dije antes, pero estoy en ShowMatch y si nosotros no lo defendemos a muerte es una falta de respeto”, disparó La Cobra.

AM