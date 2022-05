La confesión de Coco Carreño sobre Maru Botana: "Yo la cuidé"

Maru Botana y Coco Carreño fueron la dupla televisiva en Sabor a mí, el ciclo de cocina que conducía la chef en Telefe.

Pero el final de este programa, los rumores sobre mala relación entre los colegas comenzaron a correr y fue Coco quien dio detalles de su vínculo con Maru.

"No quedó ni mal ni bien, por ejemplo cuando en un trabajo vos locutaste (en relación al locutor de la radio que hablaba con él), arrancó y terminó ahí como 'mejor me voy, un beso para todos', fue más o menos así", contó el cocinero en Pasamontagna, el programa del periodista Pablo Montagna.

Coco Carreño con Maru Botana

"Hay que ser agradecido porque ella me llevó a la tele. Creo que respondí con trabajo y mucha responsabilidad. Yo te diría que soy la persona que más la cuidó a ella gastronómicamente hablando", agregó.

"Ella a mí me enseñó muchas cosas, yo a su vez la cuidé sin que casi se notara. Fue una relación muy intensa, muy bonita de trabajo y nada, se terminó, fue un ciclo", finalizó.

Coco Carreño y Maru Botana en Sabor a mí.

Maru Botana sin paz: Yanina Latorre habló de su conflicto con la chef

No es la primera vez que Maru Botana está en la mira. Tiempo atrás, Yanina Latorre desempolvó el antiguo conflicto con la cocinera y reveló por qué dejaron de ser amigas.

“Quien me enseñó a cocinar fue ella hace 30 años. Yo siempre fui muy flaquita y ella siempre tuvo problemas de alimentación. Es más, es por eso que ahora no come”, dijo en una entrevista de 2018.

Maru Botana y Yanina Latorre.

La panelista y la cocinero fueron amigas en su etapa universitaria donde, según el relato de Yanina, Maru Botana tuvo una mala actitud hacia ella. “Un día nos invitó a hacer tortas a su casa. Sentados adelante de todo el mundo me dijo: ‘ahora con el rogel en la mano, nos vas a contar que vos te comés todo porque salís y vomitás. Vos sos anoréxica’. Me fui a mi casa llorando. Maru las convenció de que yo era una flaca p... Que me hacía la linda y la diosa, y que era anoréxica y no comía para robarles los novios a todas”, disparó.