La conmovedora historia de un participante de \"La Voz Argentina\": \"Estuve casi 8 meses sin hablar y pensé que no iba a volver a cantar\"

Germán Giordano sabía que lo suyo ya era una victoria, aún antes de sorprender al jurado de La Voz Argentina con su interpretación de "Piedra y camino" y su historia de resiliencia.

“Hace unos años tuve una peritonitis muy fuerte y me hicieron una colostomía que aún la tengo. Me habían dado fecha para operarme en abril del 2020 y en marzo anuncian la pandemia así que otra vez a esperar y a seguir poniéndole fuerza”, contó el participante en la previa a su audición a ciegas.

A los 47 años y con su salud deteriorada, Germán perdió su bien más preciado: "Perdí completa la voz, me tuvieron que intervenir de urgencia y el entubamiento me lastimó mucho las cuerdas vocales, estuve casi 8 meses sin hablar inclusive, en ese momento, pensé que no cantaba más”, agregó antes de tomar la pisa por sorpresa y sorprender a los jueces y espectadores de La Voz Argentina.

Con su potente interpretación, logró que la Sole y Montaner se dieran vuelta, eligiendo a la artista argentina como su coach.

“Hace unos años tuve una operación muy delicada en la cual estuve sin latidos en el quirófano y no podía hablar, no podía cantar que es mi amor y a fuerza de voluntad y de amigos, familia y pareja, estoy dando todo lo que puedo dar, con la maquina rota pero con el corazón fuerte”, cerró emocionado.

La Voz Argentina: una coach del programa enfrentó rumores de "tongo" en el reality

La Voz Argentina es el reality del momento y todos los sucesos del ciclo generan conmoción. Esta vez, en El show de los escandalones denunciaron que algunos de los participantes habían formado parte de otros ciclos similares.

Una de las primeras denuncias que hicieron en el programa de América, fue la de la participación de Abigaíl Ledesma, ganadora del segmento Dos al éxito del programa Tu mejor sábado, conducido por Zaira Nara y Diego Pérez.

Tal como contaron en el ciclo, la cláusula del contrato de La Voz Argentina establece que los participantes no deben haberse presentado en otro programa, ni haber cantado en otro lado.

Ante estas versiones, la directora vocal de La Voz Argentina, Virginia Módica, hizo su descargo en redes sociales y aclaró los tantos respondiéndole a Rodrigo Lussich.

"A menos que hayas participado en un reality muy reciente podés seguir intentándolo, no tiene nada de malo", dijo la coach y agregó: "No importa cuánta experiencia tengas. Se mide el talento no la experiencia", disparó.