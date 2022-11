Gran Hermano: El antes y después de Juliana Díaz tras sus retoques estéticos

Gran Hermano volvió a encender las luces de la casa más famosa del país y los hermanitos se convirtieron en los personajes que se encuentran en boca de todos los argentinos. Entre ellos se encuentra Juliana Díaz, una joven de 31 años que antes de ingresar al reality apostó por varios retoques estéticos.

Oriunda de Venado Tuerto, Santa Fe, Juli es una de las favoritas de la casa. En su presentación, la morocha contó que vive sola con su madre porque su hermano falleció en un accidente de tránsito y su papá del corazón también perdió la vida un tiempo atrás.

Juliana Díaz

Juliana Díaz, la chica de Gran Hermano que tiene un don

En su presentación, Juliana Díaz adelantó alguna de sus características. Se definió como coqueta, ya que dijo no salir de su casa sin maquillarse; y aseguró: "A donde voy siempre me gusta alguien". Además, contó que siempre le gusta alguien, por lo cual, lo más probable era que se enamorara de alguien no bien ingresara en GH.

Juliana Díaz de Gran Hermano

Por último contó que tiene "un don". "Soy muy buena convenciendo a la gente. Las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero", sentenció.

Qué retoques estéticos se hizo Juliana Díaz antes de ingresar a Gran Hermano

Antes de formar parte del reality más famoso del país, Juliana Díaz pasó por el quirófano y se realizó algunos retoques estéticos. La joven tiene operadas las lolas y la nariz.

Juliana Díaz de Gran Hermano

Además, antes de convertirse en famosa, Juliana Díaz, participante de Gran Hermano 2022 se rellenó los labios y se sometió a un tratamiento odontológico utilizando brackets que claramente fueron removidos algún tiempo atrás.