La Voz Argentina: un participante fue furor en redes por su parecido con Rodrigo Noya. 

La Voz Argentina fue tendencia en redes sociales tras el paso de un participante. Se trata de Juan Portella, un joven salteño que logró cautivar al jurado pero también se convirtió en foco de comentarios por su parecido a Rodrigo Noya.

"Tocaba la guitarra, no sabía que podía cantar, en un momento se quedó callado y quedé cantando solo. Entonces me dijo 'pero cantás bien´. Ahí lo descubrí", contó el joven ante de cantar en el escenario.

Es una mezcla de Rodrigo noya y Milhouse #LaVozArgentina pic.twitter.com/JKzDboCSEq — Daniel Martínez (@Daniel_1687) July 27, 2021

#LaVozArgentina ¿estamos de acuerdo que es el Rodrigo Noya del 2021? pic.twitter.com/Q4XY4x45yf — Martin Magno (@martinmagnoOK) July 27, 2021

Lejos de enojarse, el participante de La Voz Argentina tomó esta TT a modo de humor. "Los amo me hicieron tendencia con el nombre de Rodrigo Noya. Rodri si ves esto te amo, hay que hacer un video del reencuentro de tu hermano perdido", reveló.

Jajajajajajaja lpm Los amo me hicieron tendencia con el nombre de @rodrigo_noya rodri si ves esto te amo, hay que hacer un video del reencuentro de tu hermano perdido! https://t.co/0UB4jYK9bh — Juan Portella (@Juan_Portella) July 27, 2021

La declaración de Ana Rodríguez contra Lali Espósito

Durante la gala del último domingo, se presentó Ana Paula Rodríguez, una cantante que logró cautivar al jurado pero que, en 2014, había acusado de plagio a Lali Espósito por copiar uno de sus primeros discos, Soy.

En ese momento, la artista se presentó en Intrusos donde reveló detalles de este conflicto que, por el momento, no fue mencionado por la jurado.

"Recibí un WhatsApp de parte del equipo que trabajó en este disco donde me mandan la tapa. Mi primera reacción fue 'y bueno, qué va a ser'. Después dije '¡y bueno nada!', porque esto me hace mal. Yo a mi disco le puse el nombre por un concepto que pensé. Era mi primer disco, mi primer hijo como artista... Entonces, pensé que no había necesidad y manifesté mi enojo en Twitter", tiró.

"Me hace mal porque a mi disco le puse un nombre por un concepto, que pensé y craneé porque era mi primer hijo. Lo pensé en base a lo que quería mostrar. No hay necesidad", agregó en esa entrevista.