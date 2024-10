Pampita y Zaira Nara protagonizaron un presunto enfrentamiento, desde que comenzaron los rumores de noviazgo con Martín Pepa. El polista comparte mundo con la pareja de la hermana de Wanda, y esta sería la razón de la nueva rivalidad con la modelo. Sin embargo, y cansada de todo lo que se fue diciendo en redes sociales y televisión, Carolina Ardohain decidió romper el silencio y comentar sobre su relación con Nara.

La tajante respuesta de Pampita sobre el presunto enfrentamiento con Zaira Nara por el mundo del polo

El problema entre Pampita y Zaira Nara habría comenzado cuando la modelo comenzó a ser vista con el reconocido polista Martín Pepa. En LAM, Yanina Latorre había confirmado que la relación iba por un camino más serio desde ambos lados, y debido a esto habían aparecido "piedras" en el camino. Uno de esos inconvenientes sería la hermana de Wanda, ya que la envidia puede llegar hasta el mundo del polo.

“Zaira, que es la top, diosa, impoluta, famosa entre las taqueras está atacada por este vínculo, porque Pampita te borra. Te liquida”, explicó la panelista. La modelo es una reconocida “taquera”; que sería similar a la botinera, pero relacionado al mundo del polo. Si la relación con Martín Pepa es real, entonces Carolina Ardohain podría ocupar el lugar que Zaira Nara tiene desde hace un tiempo. De esta manera, Latorre aseguró: “Subite al Instagram de Pampita que en su vida vendió tanto Instagram. Tiene 99 chivos por día, 2 millones de dólares cada uno”.

“Van a compartir círculo. Ese es el problema. Pampita te borra. Tiene un carisma y una luz que te borra de un plumazo. ¿Ves lo que logró? Se separó y mirá lo que es. Es magnética”, cerró Yanina. Sin embargo, unos días después, un movilero de LAM tuvo la posibilidad de hablar con Ardohain. La interceptó a la salida de un evento que la modelo tuvo. El motero le consultó si daría el presente al Abierto de polo, a lo que Pampita respondió: "¿Es en noviembre? Me voy el 4 a un trabajo a París. Así que no, no estoy acá".

Tras lograr la comodidad con la entrevistada, el movilero de LAM lanzó: "Zaira estaba un poco ofendida porque vos entrabas al círculo de los polistas". "¡Qué pavada total! Chicos, ¡por Dios!", exclamó sorprendida la modelo. Finalmente, sentenció: "La gente tira fruta. A la gente, cuidado todo lo que escucha en la casa porque, por lo menos de mí, solo un 10% es verdad. Todo el resto es fruta, fruta, fruta".

De esta manera, Pampita dejó en claro que no habría ninguna rivalidad entre ella y Zaira Nara. Sin embargo, tampoco confirmó una relación con Martín Pepa, por lo que los rumores siguen vigente entre los medios de comunicación. Por su parte, la hermana de Wanda se mantiene en silencio y no se refiere al problema en cuestión.

