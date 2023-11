Sonsoles Rey se sometió a un trasplante de riñón hace exactamente diez años y la donante fue su madrina, Sandra Mihanovich. Hace algunos meses, una noticia golpeó al mundo del espectáculo cuando la mujer reveló que debía someterse a otra cirugía. En LAM se reveló quien era el famoso donante, pero que por unos estudios se confirmó que no podía hacerlo.

Se reveló que Pachu Peña era el donante de riñón para Sonsoles, ahijada de Sandra Mihanovich

Pachu Peña era el donante de riñón para Sonsoles

Hace algunos años de la primera intervención, la mujer sufría síndrome nefrótico y el trasplante de su madrina le salvó la vida: “Gracias a Dios voy a poder volver a jugar con mi hijo”. Pero ahora se encontraba nuevamente en un momento delicado de salud y necesita una nueva cirugía, Fernanda Iglesias reveló en LAM quién iba a ser el donante.

Se reveló que Pachu Peña era el donante de riñón para Sonsoles, ahijada de Sandra Mihanovich

"Hace más de un año Sonsoles encontró a su donante, era compatible, pero en el momento de hacer el trasplante coincidía con el verano y esta persona no pudo porque se tenía que ir a trabajar afuera. En marzo se fue atrasando porque para hacer la cirugía se tenía que quedar internado tres días", explicó la angelita sobre el Pachu Peña.

"Él dijo que podría hacerlo en noviembre. Llega noviembre, se hacen los últimos estudios y el médico determinó que este hombre que tiene sesenta años no podía donarle porque tiene los riñones más grandes y porque tiene antecedentes familiares de diabetes. Este hombre es: Pachu Peña", cerró Fernanda Iglesias sobre el trasplante de riñón de Sonsoles, ahijada de Sandra Mihanovich.

Se reveló que Pachu Peña era el donante de riñón para Sonsoles, ahijada de Sandra Mihanovich

La angelita reveló que por ley no se puede donar en vida si no sos familiar para que no haya un comercio detrás. Pachu Peña tuvo que demostrar que es amigo de la mamá de Sonsoles para que le permitieran donarle el riñón, que lamentablemente no pudo ser porque a último momento no fue combatible.

AF.