Laurita Fernández y Fede Bal, juntos: en Intrusos revelaron cuál sería la reacción de Nico Cabré

Laurita Fernández y Fede Bal fueron convocados para ser parte de un nuevo programa de entretenimientos que los reuniría después de su ruptura.

Se trata del ciclo El juego de la Oca que se emitirá por El Trece y promete ser una megaproducción. Aunque nada está confirmado aún, el hijo de Carmen Barbieri habló sobre las posibilidades de reunirse con su ex en este proyecto.

"Estamos en charlas, todavía ni nos juntamos con Lau, solo lo cuento porque se filtró, no hay más que pueda contarte. La idea no es fomentar un juego mediático con Lau, ella no sé si está en pareja y demás, soy consciente del morbo y el folklore que representa que nos juntemos Laura y yo”, dijo Fede Bal sobre esta posibilidad.

Laurita Fernández y Fede Bal.

Según contaron en Intrusos, Flor Vigna es otra de las figuras convocadas junto a Sebastián Wainraich. "¿Ustedes creen que pueden convivir Laurita Fernández y Federico Bal? Eso, llegado el caso de que sea la dupla elegida. ¿Se puede convivir con una ex?", analizaron en el programa.

"Como dupla pueden funcionar, pero en sus vidas personales no les va a sumar en nada", dijo la panelista Paula Varela y Rodrigo Lussich aportó sobre la posible reacción de Cabré. "Eso se llama Nicolás Cabré. Cabré no se la va a bancar. Pero bueno, Laurita y Fede son la posible dupla conductora para El juego de la Oca", disparó.

En Intrusos analizaron la posible reacción de Nico Cabré.

