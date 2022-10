Los 8 escalones del millón: Nicole Neumann le tiró un palito a Fabián Cubero en pleno programa

Nicole Neumann aprovechó la charla con un participante de Los 8 escalones del millón y tiró un picante palito a Fabián Cubero.

La panelista del ciclo de El Trece estaba hablando con Ángel, uno de los finalistas del programa que conduce Guido Kaczka. "Me separé hace poco de mi tercer mujer pero me anotó otra, la madre de mis dos hijos. Tengo buena relación con mis exs. Soy mejor ex marido que actual pareja, me parece”, contó el participante sobre su llegada al ciclo.

En ese momento, Nikita aprovechó el momento y tiró una picante frase. "Quiero decir que es un gran don ser un ex, chicos. Escasean los buenos ex, es un don enorme”, disparó.

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se mantiene de manera distante y no existe ninguna señal de acercamiento. Hace poco, la modelo habló del vínculo actual en Intrusos.

Nicole Neumann le tiró un palito a Fabián Cubero en Los 8 escalones del millón

"¿Cómo están las cosas con tu ex? ¿Están mejor, igual?", le preguntaron en el ciclo. "Te repito lo que siempre digo cuando me preguntan, no hablo más", respondió Nicole tajante.

Sin embargo, ante la insistencia del reportero quien le dijo que tal vez podía "haber un cambio", Nicole disparó irónica: "No, hay cosas que no cambian".

Nicole Neumann y Mica Viciconte: así fue el último cruce

La relación de Nicole Neumann con Mica Viciconte tampoco fue de las mejores desde el momento en el que comenzó su relación con Fabián Cubero.

Pero su último cruce fue en redes cuando la ex chica Combate cuestionó un video que subió Nicole Neumann de su hija Sienna en plena montaña, en la nieve. "Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla ayudala a cruzar en un lugar que es riesgoso", expresó Mica en su cuenta de Instagram.

Como si eso fuera poco, Mica agregó: "Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave, sé consciente".

Nicole Neumann y Mica Viciconte: así fue el último cruce