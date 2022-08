Los motivos por los que Sol Pérez se fue de Nosotros a la mañana: "Me voy a..."

Sol Pérez se despidió de Nosotros a la mañana después de una temporada como panelista.

La ex "chica del clima" decidió bajarse del éxito de El Trece para poder terminar con sus estudios de Derecho en la UBA. “Me voy a estudiar, es la idea, la idea es terminarla pero bueno, tengo que preparar el examen, es un examen que necesitas mínimo tres meses para prepararlo”, contó la diosa.

"Para mí es imposible, duermo cinco horas, se que hay gente que duerme mucho menos, no es una excusa, pero me cuesta mucho, tengo mucho desgaste, duermo muy poco y se me hacía imposible", agregó Sol Pérez visiblemente emocionada.

“Sos una excelente compañera, sos recomendable siempre, sos excelente laburando, le metes con todo, así que te quiero agradecer el compromiso", le respondió el conductor con emoción.

El importante paso de Sol Pérez

Parece ser un año de cambios para Sol Pérez. Además de dar un giro en su carrera, la diosa también pasará por el altar.

Tiempo atrás, la periodista confirmó que se casará con Guido Mazzoni, su pareja hace más de tres años. El empresario hizo la propuesta mientras estaban de vacaciones en Grecia y Sol compartió las imágenes en redes sociales.

En el clip se los puede ver a bordo de una embarcación en Grecia, donde están vacacionando desde hace semanas, y el momento en que Guido se arrodilla y le pide su mano en matrimonio, como suele hacerse en algunos países de Europa. La emoción de la modelo fue tal que luego mostró de cerca el anillo de compromiso que según su pareja le quedó "perfecto".