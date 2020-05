Lourdes Sánchez destrozó a las "angelitas": "Son todas unas víboras"

En un vivo de Instagram en la que Lourdes Sánchez fue entrevista por Lizardo Ponce“, la mujer de "el Chato" Prada disparó con todo contra las "angelitas" de "Los Angeles a la Mañana". ¿Qué está pasando con tus compañeras? ¿Por qué se odian tanto?”, quiso saber el joven y la bailarina y animadora infantil no se guardó nada.

“...Y porque en algún momento iba estallar la bomba. Está bueno que todos se empiecen a sacar las caretas. Me encanta que esté pasando esto, que estén mostrando realmente lo que son todas, unas víboras”, aseguró..

Luego Lizardo quiso saber la reacción de sus compañeras cuando ella ingresó al programa: “No, la verdad que no, soy muy querible y me aman. Pero me duele lo que le están haciendo a Yanina, que no se lo merece. Sé lo que pasó y tiene razón Yanina”. Finalmente el periodista le pidió que posicione a las panelistas que están ahora en LAM del 1 al 4, siendo el primero el mejor puesto: “Yanina, Mariana, Andrea y Karina”, dijo ella y Lizardo preguntó por qué no la quieren a Iavícoli y Lourdes dijo: “Porque es un poco detestable”.