Big Apple, el popular streamer y cantante de RKT que ahora está participando en el reality show Gran Hermano, es conocido por el nombre que eligió para dar el salto a la fama. Federico Farías, que es su nombre real, llegó desde la provincia de Tucumán hasta Buenos Aires para cumplir su sueño.

Big Apple

Pese a que Manzana contó que estudió Periodismo Deportivo, solo le quedaron unas pocas materias pendientes para recibirse cuando tomó la decisión de viajar. Ahora, después de su éxito tanto en el mundo de las transmisiones por Twitch como en la música, Big Apple decidió revelar el origen de su apodo.

La razón por la que le dicen Manzana a Big Apple

Federico Farías estaba cursando la escuela secundaria cuando le empezaron a decir “Manzana”. Según él mismo contó, tanto antes como después de entrar a la casa más famosa del país, quien le puso ese apodo fue uno de los chicos más grandes de su colegio, mientras se encontraban jugando juntos un partido de fútbol.

Big Apple recordó: “Jugábamos juntos a la pelota y se me ponían rojos los cachetitos. Y uno de los más grandes me ha dicho “Manzana” y me quedó así para siempre”. Sin dudas, fue el inicio de un apodo que quedará para la historia, tanto en el mundo del stream, la música y Gran Hermano.

SDM