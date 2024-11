En los últimos días, Lola Latorre reveló que se hizo una rinoplastía. Tras generar preocupación en sus seguidores por no aparecerse tanto en las redes sociales, la hija de Yanina Latorre contó que se realizó una cirugía estética. "No lo contaba antes porque me daba mucha inseguridad. Es un tema complejo, no quiero dar esa imagen de sobre lo que no nos gusta, operarlo. Hay que trabajar mucho el amor propio”, expresó en su cuenta de Instagram. Luego de conseguir el apoyo de todos sus seguidores, la influencer se sintió más relajada y contó cómo va avanzando en la recuperación.

Lola Latorre mostró los avances de su recuperación tras realizarse una rinoplastía

La rinoplastia es una cirugía estética que modifica la forma, el tamaño o la funcionalidad de la nariz. Según explicó Lola Latorre a sus seguidores, ella decidió operarse, ya que no le gustaba cómo se veía. "Tenía el tabique completamente desviado. Había un lado, lo tenía mucho mejor, que mi peor perfil. Me la veía fea, me la tapaba en una foto, a veces me daba ganas de editármela. No quería que sea algo que me cambie la cara y las expresiones. Quería algo que tuviera que ver conmigo, tener mi nariz como base y arreglar ese tabique desviado", explicó.

La influencer se sometió a una operación que duró cuatro horas, pero que no sintió dolor. El postoperatorio fue algo incómodo, ya que las horas de sueño fueron acotadas tanto por la posición que debía mantener como por la hinchazón que tenía. Finalmente, este miércoles por la mañana, Lola se despertó y compartió a sus seguidores cómo se ve su rostro mientras se recupera de la rinoplastía. "Recuperando, hoy me levanté así", escribió en su cuenta de Instagram. De esta manera, mostró que se encuentra muchísimo mejor que los días anteriores, y que de a poco va teniendo el resultado que esperaba.

Sin embargo, la mayor felicidad la logró cuando pudo bañarse sola por primera vez. "¡Buen día! ¿Cómo andan? Yo acá sigo recuperándome. Por primera vez, en todo mi postoperatorio, me bañé sola", anunció en un video para sus seguidores. De esta manera, explicó: "Es un gran avance, porque me sentía todo el tiempo sucia. Por eso usaba la vincha, no me gustaba cómo estaba mi pelo. Pero, lo logré hoy a la mañana, de una manera muy incómoda".

Los seguidores de Lola Latorre destacaron la sonrisa que mantiene durante todo el proceso, y la buena onda que siempre intenta poner. La hija de Yanina Latorre se abrió a responder todas las preguntas de sus seguidores, siempre contando lo bien que se va sintiendo en el día a día. Finalmente, la joven logró lo que tanto quería: poder hacerse una operación para trabajar una de sus más grandes inseguridades, con el apoyo de su familia y fanáticos.

A.E