Marcelo Araujo fue internado por una caída y tiene coronavirus

El periodista Marcelo Araujo fue hospitalizado en el Italiano después de sufrir una severa caída. La información la dio Mariana Brey en LAM, quien también confirmó que el conductor tiene coronavirus.

"Esto fue el viernes por la noche. Si bien es Covid positivo, ingresa porque tiene una caída de la altura de su cuerpo. Él se habría caído en su domicilio, de la cama. Le hicieron un montón de estudios", expresó la panelista.

"Tuvo una cánula nasal para dar oxígeno pero que no estaba grave. Estuvo en observaciones. Había una posibilidad de que le dieran de alta, todavía no me lo pudieron confirmar. Está fuera de peligro, controlado", agregó Brey sobre el periodista de 73 años.

Internaron a Guillermo Coppola, internados por secuelas del coronavirus

Después de la noticia de Marcelo Araujo, trascendió que Guillermo Coppola fue internado el último domingo en el Sanatorio Finochietto por problemas respiratorios. Al exrepresentante de Diego Maradona le quedaron secuelas del Coronavirus, virus que se contagió en enero.

El empresario de 73 años se está realizando estudios y dejó en claro que se encuentra bien. De esta manera, la figura buscó transmitir tranquilidad a todos y, conforme a La Nación, se espera que para el martes esté en su casa.