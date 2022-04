Martín Fierro 2022: conocé la lista de nominados y las ternas "olvidadas" de la gala

Luis Ventura confirmó la lista completa de nominados a los Martín Fierro 2022. En vivo desde Cortá por Lozano, el presidente de APTRA anunció quiénes serán parte de esta premiación que se transmitirá el 15 de mayo por Telefe con la conducción de Marley.

Después de varias postergaciones por la pandemia, los premios estarán dirigidos a todo el contenido que se emitió durante el 2021, por lo que las producciones del 2019 y 2020 no entran en las ternas de esta edición.

Marley será el conductor de la gala.

Antes del anuncio de Luis Ventura, Laura Ubfal reveló cuáles fueron las internas en APTRA. “A mí me hubiera gustado que saquen más ternas, porque magazine e interés general, para mí es lo mismo. LAM (América) es interés general, pero compartís con PH (Telefé). Está todo tan mezclado... Yo quería la terna de programa de espectáculo”, aseguró la periodista en Intrusos sobre las categorías incluidas y no.

"Me dijo ‘no quiero’, él la sacó, me lo confesó en persona, me lo contó él, pero le digo que nunca tenemos terna de periodismo de espectáculo y él me dijo ‘porque yo no quiero ver pelearnos entre nosotros y yo estoy harto de que la gente se vote a sí misma’”, contó Ubfal.

Conocé la lista completa de nominados a Martín Fierro 2022

Mejor reality

Bake off -Telefe

Corte y Confección - El Trece

Masterchef Celebrity - Telefe

Big show

La Voz Argentina - Telefe

Showmatch - El Trece

Trato Hecho - Telefe

Mejor jurado de TV

Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Mau y Ricky - La Voz Argentina

Donato De Santis, Damián Betular, Germán Martitegui - Masterchef Celebrity

Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín -Showmatch

Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, Karina La Princesita y Moria Casán -Cantando 2020

Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Mau y Ricky, nominados a Mejor Jurado por La Voz

Mejor Ficción

El Tigre Verón - El Trece

La 1-5/18 - El Trece

Monzón - Telefe

Pequeña Victoria - Telefe

Mejor periodístico

Intratables - América

Fuego Amigo - El Nueve

Periodismo para todos - El Trece

Sigo XXI ATR - Telefe

Magazine

Flor de equipo - Telefe

Hay que ver - El Nueve

Nosotros a la mañana - El Trece

Pampita Online - NET

Todas las tardes - El Nueve

Cortá por Lozano - Telefe

Cortá por Lozano fue nominada a Mejor Magazine en los Martín Fierro 2022.

Mejor programa Juegos de entretenimiento:

Bienvenidos a bordo - El Trece

La ruleta de tus sueños - América

Minuto para ganar - Telefe

Mejor programa Juegos de preguntas

100 argentinos dicen - El Trece

Los 8 escalones - El Trece

Pasapalabra - Telefe

Quien sabe mas de la Argentina - tv publica

Humoristico:

Bendita - El Nueve

No es tan tarde - Telefe

Polémica en el bar - América

Conducción

Beto Casella -El Nueve

Diego Korol - América

Guillermo López - América

Labor en conducción masculina

Darío Barassi - 100 argentinos dicen

Santiago del Moro - Masterchef Celebrity

Mariano Iúdica - Polémica en el bar

Guido Kazcka - Bienvenidos a Bordo

Marcelo Tinelli -Showmatch

Marley - Por el mundo, La Voz Argentina y Minuto para ganar

Marcelo Tinelli fue nominado en la terna Labor en conducción masculina

Labor en conducción femenina

Karina Mazzoco - A la tarde

Florencia Peña - Flor de equipo

Juana Viale - Almorzando con Mirtha Legrand

Verónica Lozano - Cortá por Lozano

Interés general

Almorzando con Mirtha Legrand - El Trece

PH, Podemos Hablar - Telefe

Vivo para vos - El Nueve

Noticiero diurno

Arriba argentinos - El Trece

El noticiero de la gente - El Trece

Telenueve al mediodía - El Nueve

Noticiero central

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - El Trece

Actor protagonista de ficción

Facundo Arana - Pequeña victoria

Luciano Cáceres - La 1-5/18

Marco Antonio Caponi - El Tigre Verón

Julio chaves -El Tigre Verón

Actriz protagonista de ficción

Agustina Cherri - La 1-5/18

Julieta Díaz - Pequeña victoria

Lali Gonzalez - La 1-5/18

Natalie Pérez - Pequeña victoria

Darío Barassi también está incluido en la terna de "Revelación"

Revelación

Darío Barassi - El trece

Jey Mammón - América

Mau y Ricky - Telefe

Viajes / turismo

Selfie - América

Por el mundo - Telefe

Resto del mundo - El Trece

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili - Telefe

Nelson Castro - El Trece

Jorge Lanata - El Trece

Labor periodística femenina

Marisa Andino - El Nueve

Soledad Larghi - América

Silvia Martínez Casina - El Trece

Cristina Pérez - Telefe

Labor humorística

Martin Campi - Flor de equipo

Roberto Moldavsky - Trato Hecho

Patricio Muzzio - La Peña de Morfi

Producción integral

La 1-5/18 - El Trece

La Voz Argentina - Telefe

Masterchef Celebrity - Telefe

Panelista

Martín Candalaft - América

Paulo Kablan - Telefe

Yanina Latorre - El Trece

Yanina Latorre fue nominada en la categoría "panelista"

Cronista - movilero

Guillermo Panizza - Telefe

Fabián Rubino - América

Santiago Zeyen - El Trece

Musical

Festival país - TV Pública

La peña de Morfi - Telefe

Los Mammones - América

Pasión de sábado -América

Deportivo

El show del futbol . América

Pasión por el futbol - El Trece

Que vuelvan los potreros - TV Pública