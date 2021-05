Masterchef 3: aseguran que Santiago Maratea es uno de los convocados

Santiago Maratea es uno de los influencer del momento y, después de recaudar dos millones de dólares para ayudar a Emmita, las miradas se posaron sobre él y la producción de Masterchef ya está pensando que el joven podría ser uno de los convocados.

Con el incipiente final de la segunda temporada, desde Telefe están convocando a algunas celebrities y Maratea está entre las filas.

Santiago Maratea, uno de los influencer del momento.

Según informó la revista Gente, entre la lista de convocados para Masterchef 3 estarían la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez, Jésica Cirio, Rodrigo Noya, el periodista Mauro Szeta o su hermano el escritor Darío Sztajnszrajber, Rodolfo Ranni, el humorista Migue Granados y el cantante de cumbia Román “El Original”.

Santiago Maratea, el personaje del momento: la triste historia que marcó su vida

A pesar de mantener su vida privada por fuera de las cámaras, Santiago Maratea se animó a contar su triste historia de vida en PH.

El influencer confesó que su mamá se suicidó hace algunos años y cómo sobrellevó tan difícil momento. "Mi vieja murió repentinamente y cuando alguien se muere muy rápido, uno igual quiere cinco minutitos más. Mi mamá se suicidó", contó.

Luego, continuó: "Para mi eso es muy interesante porque me obliga a mi a incluirme en el proceso de una muerte de una madre y el respeto porque ella lo decidió. No lo entiendo, me dolió mucho pero el gran desafío para mi es respetarla a ella que fue muy juzgada toda la vida"

