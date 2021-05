Santi Maratea habló de la tragedia familiar que marcó su vida

Santi Maratea estuvo como invitado en Podemos Hablar y habló de la tragedia que marcó su vida. En diálogo con Andy Kusnetzoff, reveló que su madre se suicidó y cómo tomó el esa desición.

"Mi vieja murió repentinamente y cuando alguien se muere muy rápido, uno igual quiere cinco minutitos más. Mi mamá se suicidó", comenzó el influencer en la emisión de Telefé.

Luego, continuó: "Para mi eso es muy interesante porque me obliga a mi a incluirme en el proceso de una muerte de una madre y el respeto porque ella lo decidió. No lo entiendo, me dolió mucho pero el gran desafío para mi es respetarla a ella que fue muy juzgada toda la vida".

"Por su forma de ser o por de donde era, su entorno que juzgaba tanto, yo siempre le dije: alejate de esa gente. Yo siempre la banqué con lo que ella decidía y por ahí lo vecinos criticaban yo le decía: para mi es bueno", dijo el joven.

Finalmente, Maratea confesó: "Me pasó que en el entierro tuve que hablar y en un punto estaba toda esta gente y yo decía: Qué injusto porque ellos de acá se van y van a decir ´mirá como terminó Mariana, qué le habrá pasado´".

Santi Maratea reveló qué haría si pudiera volver a hablar con su madre

Santi Maratea contó cómo vive el proceso de la muerte de su madre, quien tomó de decisión de terminar con su vida. El influencer de 28 años dijo qué haría si pudiera volver a hablar con ella una vez más.

"Yo la voy a seguir bancando hasta siempre, si pudiese hablar con ella devuelta no le preguntaría por qué lo hizo, hablaría como hablé siempre e intentaría conocerla un poco más, la conocía mucho igual", dijo en Podemos Hablar.

Después, el galán cerró: "Conocer a veces ayuda a respetar y a mi me gusta mucho pensar que algún día voy a entender lo que pasó y va a ser muy sabio seguro".

VF