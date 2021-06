Masterchef Celebrity 2: revelan la frase que le dijo Del Moro a Claudia Fontán en medio del escándalo

Claudia Fontán fue una de las últimas eliminadas de Masterchef Celebrity 2 y no llegó a las semifinales. La polémica participante no logró superar el desafío de las hamburguesas.

“Después del episodio que hubo podría haber dicho ‘listo, me voy’, pero me la banqué, me quedé y cociné, y creo que mi mejor proceso lo hice a partir de eso”, dijo La Gunda al momento de enfrentar al jurado.

Ahora, Sol Pérez, Cande Vetrano, Georigina Barbarrosa y Gastón Dalmau son las cuatro figuras que deberán luchar por el podio de la gran final que se desarrollará la semana que viene por Telefe.

Polémica: el consejo que le dio Santiago del Moro a Claudia Fontán

Pero antes de la sorpresiva salida, en Intrusos revivieron el escándalo que la situó a Claudia Fontán en el centro de la polémica en Masterchef Celebrity 2 cuando usó un caramelo que se había caído al piso.

Este episodio marcó la reputación de la actriz en el certamen y fue Adrián Pallares en Intrusos quien reveló qué le dijo Santiago del Moro cuando se desató la polémica. "El día que nace toda esta historia cuando se le cae el caramelo al piso y que ella junta con las manos para ponerla en su preparación, Santiago del Moro la ve, se le acerca y le dice ‘no vas a juntar eso’. Y ella le responde ‘no, no. No lo voy a juntar”, contó el conductor.

Luego, Pallares asegura que, tras la decisión de Claudia Fontán de usar la preparación, Del Moro le dio un picante consejo. "‘Gunda, si lo vas a usar, pedí disculpas. Y si es necesario, llorá’. Ella le dice que sí y después pasó todo lo que pasó. De Moro le tiró un salvavidas como diciendo ‘esto es televisión, te pasó y te filmaron. Bueno, ya está’”, reveló.