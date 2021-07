Masterchef Celebrity 3: revelan quiénes son los nuevos participantes de la temporada

Las hornallas más famosas del país vuelven a encenderse con la vuelta de MasterChef Celebrity 3 a la pantalla que se espera sea para fines de año.

Con las primeras audiciones de La Voz Argentina y el regreso de Bake Off, Telefe ya piensa en nuevas celebridades para sumarse al reality culinario.

Entre la danza de nombres están los que Jorge "Locomotora" Castro, Jésica Cirio, Sofía "Jujuy" Jiménez (que por el momento continúa en La Academia), el periodista de policiales Mauro Szeta, Andrea del Boca, Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya.

Del Boca sería la primera en firmar ya que las negociaciones están bastante avanzadas y la actriz tendría muchas ganas de sumarse; otro caso similar es el de Ranni que ya hizo programas de cocina y es conocido por su dotes culinarios, el actor vendría a ser algo así como el Georgina Barbarossa y el Claudia Villafañe de este tercer envío de MasterChef Celebrity.

Diego Topa finalizó su contrato de exclusividad con Disney y se prepara para negocias su incorporación a MasterChef Celebrity 3.

Entre los posibles participantes hay dos que tiene consenso por parte de la producción, son queridos por el público pero aún deben dar su visto bueno: Julieta Prandi y Diego Topa. La novia de Emanuel Ortega aún no recibió propuesta formal mientras que el animador infantil, que acaba de terminar su contrato de exclusividad con Disney, está listo para comenzar una negociación con Telefe. "Antes no podía, pero ahora que estoy liberado me gustaría hacerlo", reconoció en un diálogo que mantuvo con el programa El Espectador, que conducen Pía Shaw, Pilar Smith y Angel de Brito por la CNN Radio.

Se filtraron más detalles de la vuelta de MasterChef Celebrity

A diez días de la final de MasterChef Celebrity 2, los productores del programa ya se encuentran en la pre-producción del tercer envío del popular certamen de cocina.

Desde la "cocina" del programa aseguraron que el jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, continuará tal cual y se le podría sumar en alguna ocasión especial, como ya lo ha hecho, Dolli Irigoyen.

Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, seguirán en el jurado de MasterChef Celebrity 3.

Mientras Santiago del Moro dió a entender que la lista final podría incluir figuras internacionales, es sabido que la producción quiere a Wanda Nara en la cocina por lo que el programa no comenzaría hasta fines de año. La idea es que la empresaria permanezca en Europa hasta el cierre del torneo local y pueda venir junto a su familia a la Argentina mientras dure el receso del fútbol. De seguir adelante en a competencia, verían junto a la producción como organizar sus compromisos laborales en el Viejo Continente para poder permanecer en el país tal como lo hizo el último campeón, Gastón Dalmau.

Resta por verse en qué horario irá el programa ya que su espacio lo ocupa hoy La Voz Argentina y que en breve volvéra Bake Off para ocupar el espacio vacante de los domingos.