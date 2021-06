MasterChef Celebrity 2: Damián Betular confirmó que se intoxicó con algunos de los platos

A días de la gran final de MasterChef Celebrity 2, Damián Betular visitó Flor de Equipo, el matutino de Telefe conducido por Florencia Peña, y se sinceró sobre los efectos que muchos de los platos de los famosos tuvieron en su salud.

"“En uno de los programas terminé intoxicado dos días porque a veces falla la manipulación (de los alimentos). Fue al principio y estábamos con inyectable. Pensá que a veces comés una cosa y te cae mal al hígado, imaginate con 16 platos”, dijo.

Damián Betular admitió que algunos alimentos le cayeron mal en Masterchef Celebrity 2

La intoxicación no fue lo único que puso en riesgo la salud de Damián Betular, el abuso de sal y condimento por parte de los participantes también trajo consigo secuelas: “La semana pasada terminé de hacerme análisis por la hipertensión por la cantidad de sal que estoy comiendo esta temporada. Un día me tomaron la presión dos veces y tenía 16 y algo, por eso me hice estudios ¡Lo único que falta es que termine hipertenso!”, cerró en tono humorístico.

La respuesta de Betular a la hermana de Claudia Fontán

El escándalo en "Masterchef Celebrity 2" parece no llegar a su fin y en medio de lo que será la final del certamen culinario una nueva polémica se desato tras la eliminación de Claudia Fontán luego del revuelo que se generó cuando levantó torta toffee del suelo para ponerla en el plato.

En medio de esta controversia, por la que la participante pidió disculpas, ahora su hermana Alejandra apuntó furiosa contra el reality: "No les importa nada más que sus 25 puntitos. Por favor, no se coman todo lo que ven. El jurado, por sus cucarachas, recibe órdenes de la cabina de producción para que hostiguen, digan y hagan a favor del culebrón. Ellos también son carne de cañón", acusó en su cuenta de Instagram.

Damián Betular contra la hermana de Claudia Fontán por su polémica carta contra MasterChef Celebrity 2.

Tras enterarse de las palabras de la mujer, Damián Betular salió a cruzarla y en una nota con Intrusos aseguró: "Yo estoy tranquilo de lo que somos tanto Germán Martitegui, Donato de Santis como yo. El peor plato es el que se va, las cosas se solucionaron en el reality, está todo aclarado ahí, y no hay mucho más que hablar", manifestó el jurado.

Para cerrar, Betular quiso calmar las aguas y tuvo palabras elogiosas hacia Claudia Fontán: "Cocinaba genial, con sabores que para eran los mejores de las dos temporadas. Para mí ya está todo superado".