Masterchef Celebrity: Gastón Dalmau se despidió del programa

Gastón Dalmau se despidió definitivamente de Masterchef Celebrity y compartió un emotivo mensaje.

El campeón de la segunda edición del programa, había aceptado trabajar como host digital del ciclo pero decidió alejarse por otros compromisos.

"Hoy me despido de un ciclo donde aprendí, me divertí, lloré, crecí y fuí muy feliz. Primero como participante y después como Host Digital. Gracias por darme la oportunidad y a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis por todo lo aprendido. Santi del Moro gracias por ser la cabeza de ese equipo, al equipo de digital que la rompen toda y a todo el crew de MC que mas allá de ser unos profesionales increíbles son grandes personas e inolvidables compañeros! Y a ustedes que están ahí, a los que me leen, me siguen y me acompañan siempre. Los quiero. Gracias", expresó el ex ganador de Masterchef Celebrity.

Quién ocupará el lugar de Gastón Dalmau en Masterchef Celebrity

Gastón Dalmau tomó la decisión de abandonar Masterchef Celebrity para encarar nuevos compromisos laborales.

Según se informó, el ex Casi Ángeles comenzó con las grabaciones de Medusa, un drama policial para Paramount Plus y Telefe junto a Cande Vetrano y Soledad Villamil que dirige Jazmín Stuart.

Antes de Gastón Dalmau este rol fue cubierto por Flor Vigna y Fede Bal y ahora será el periodista Diego Poggi, ex TN, quien ocupará este lugar.

