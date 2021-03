Matías Defederico contó cuál es la causa de sus peleas con Cinthia Fernández

Matías Defederico y Cinthia Fernández siguen en pie de guerra y, mientras la "angelita" le reclama la cuota alimentaria por sus tres hijos, el ex futbolista habló de sus eternos conflictos.

En Intrusos el ex deportista dejó en claro que intenta mantener la paz con su ex pareja y que está al día con el dinero para Charis, Bella y Francesca.

"Yo tengo mi verdad, obvio. Hace tres años me podría haber hecho un picnic, agarrarme de cualquier cosa y entrar a todos los programas, pero la verdad es que no lo hice. Yo trato de cuidar a mis hijas, que son lo más importante. Después lo que piensen ustedes o la gente, no me llena”, dijo en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Además de resaltar que intenta no hacer declaraciones sobre Cinthia, Matías Defederico se refirió a los supuestos motivos que lo lleva a constantes peleas con ella. “¿Vos crees que ella sigue enamorada de vos?”, le preguntó el conductor.

“Eso no lo sé. Pero tal vez quedó algo que no hablamos, que tendríamos que haber conversado en privado y no se habló en su momento. Y quedó esa chispa que tal vez a mí se me pasó, porque yo procesé la separación antes de concretarla y ella no", contestó él y reveló las causas de sus continuas peleas. “Yo sé cuál es el tema que quedó pendiente, no es una mujer. Obviamente, ya es tarde para hablarlo, por lo menos para mí ya pasó”, disparó sin dar más detalles.

La contundente reacción de Cinthia Fernández por las declaraciones de su ex

Cinthia Fernández se hizo eco de estas declaraciones y mediante su cuenta de Twitter le respondió a Matías Defederico.

La panelista de LAM se refirió a las últimas vacaciones que se tomó su ex, en medio del conflicto por la cuota alimentaria de sus niñas. Sobre el viaje que realizó en plena polémica, el ex futbolista tiró: "Me fui de vacaciones con los puntos de la tarjeta" y la morocha respondió: "Más caradura no se consigue".

¿Vendrá el contraataque?