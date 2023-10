Nacho Viale tuvo un día de furia cuando se enteró de la baja de Charlotte Caniggia al programa debut de Juana Viale. El productor le paró el carro al manager de la mediática, Fabián Esperón al atacar a sus productoras.

En LAM, Nacho Viale habló con Ángel de Brito donde reveló los detalles de cómo fue la discusión que tuvo con el representante de los hermanos mellizos Charlotte y Alex Caniggia y cómo se manejó.

Nacho Viale sobre el escándalo con Charlotte Caniggia y su manager

En una charla con Ángel de Brito, el productor de “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Juana”, expresó su enojo con el manager de Charlotte Caniggia.

“Hay varias cosas que a mí no me gustan. Primero que se le falta el respeto a un grupo de trabajo. Segundo que la persona que la representa a Charlotte le faltó el respeto a las chicas”, arrojó Nacho Viale.

Charlotte Caniggia y Fabián Esperon

“Comenzó una de debacle con productoras llorando y de más que no estaba dispuesto a bancarme. Lo llamé a este señor y le dije a verdad que no me importa Charlotte Caniggia. Es un personaje de la tele”, arrojó el productor.

Nacho Viale

Acto seguido, Ángel de Brito le preguntó si la baja de Charlotte Caniggia fue por el revuelo que pasó en el Bailando 2023 y el desafortunado comentario a Zaira Nara. “Ojalá que haya sido eso. Por qué si no habla de un grado de irresponsabilidad para manejarse en los medios”, cerró Nacho Viale.