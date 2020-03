VIDEO | Nazarena Vélez reveló cuál fue su reacción al enterarse de que Fede Bal tenía cáncer

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participan del “Punto de Encuentro” y la posterior cena fueron: Edith Hermida, Nazarena Vélez, Alberto Cormillot, Débora Palger y desde Italia por intermedio de una pantalla, el futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, desde Italia.

En un programa signado por el Coronavirus, los invitados no pasaron al punto de encuentro, sino que sólo dieron un "pasito" hacia adelante para mantener la distancia prudente de más de un metro de distancia. El primer momento clave de la noche fue cuando Andy invitó a dar ese "pasito" a "aquellos que fueron difamados en las redes sociales" y Nazarena reveló como los heaters le desearon la muerte a su hijo Thiago tras enterarse que Fede Bal tenía cáncer de intestino.

"Yo antes de que Fede grabe el video había subido una foto con mi hijo, Thiago que decía viví con plenitud, que era parte de una campaña, luego la borré y las personas en las redes comenzaron a agredirme diciendo 'ojalá le agarre cáncer a su hijo', me pareció una barbaridad, no podía creer lo que leía. No se jode con la salud, chicos. Se generó una cosa espantosa. La verdad es que yo no perdono a Fede por lo que le hizo a mi hija Bárbara, ella sí tiene esa capacidad, pero que no lo perdone no significa que quiera que sufra o que le pase algo malo. Yo soy madre, ¿sabés lo que es que te digan que tu hijo tiene cáncer? Fede tiene una madre que sufre también. ¿Cuál fue mi reacción? Se me cerró la garganta por completo cuando vi el video, me quedé helada y dije: 'cómo puede ser que un chico de 30 años tenga cáncer de inestino... me quedé helada", cerró Nazarena

Mirá el video...