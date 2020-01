Fuerte cruce del papá de Mica Viciconte con una "angelita"

Hugo Viciconte se metió en el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero y fue lapidario.

Mediante Los ángeles de la mañana, el papá de Mica Viciconte atendió a la modelo y se enfrentó a Mariana Brey.

"Ella es modelo y me saco la gorra, pero hoy mediáticamente se cuelga ella de los dos, sino no es tema. Ellos están relajados, divirtiéndose, haciendo pavadas en instagram y ya es nota. Y de repente ella tiene que tirar un petardo para que vuelvan a los tres", dijo en un móvil.

Al escuchar estas declaraciones, Brey salió al cruce y aseguró que a Mica también le gusta la exposición. "Hugo, no me vas a decir que a Mica Viciconte no le gusta la cámara porque no te prometo que me desmayo en vivo, pero podría hacerlo. Es una chica mediática, le encanta estar expuesta, le gusta hablar... a veces más de lo que corresponde", disparó.

"Bueno Brey, te voy a atender", le respondió Hugo y siguió: "Hace 36 años que hago radio, televisión y gráfica en pesca deportiva. Soy Youtuber. No existo para vos, pero para mí sí. Y a todos los que estamos en esto nos gusta. Yo no dije que a mi hija no le gusta la cámara, lo que digo es que mi hija labura en el medio, pero no mendiga cámara".

