¡Se vienen las Fiestas! Películas y series para anticiparse a la Navidad

Sábado 19 de diciembre

"Propósito de Navidad" 23:00 hs LIFETIME. Una joven que sueña con convertirse en cantante profesional comienza a trabajar disfrazada de duende en un negocio de venta de árboles navideños. Allí tendrá que aprender a lidiar con su vanidosa madrastra y sus malvadas hermanastras, pero también encontrará su propio milagro de Navidad.

"El árbol de los deseos" 11:30 hs TNT Con la extinción como amenaza latente, un paraíso de flora y fauna resiste a los peligros exteriores gracias a un respeto riguroso de sus tradiciones y leyendas. Pero todo este edén cae en peligro cuando una zarigüeya soñadora y traviesa decide anteponer sus deseos al bienestar de quienes le rodean.

"Lo mejor de lo mejor 2020" . 20:00 hs ONDIRECTV Un especial que repasa todo lo sucedido en un año que transformó al mundo. Una mirada a los hechos y sucesos que marcaron los últimos doce meses en cuanto a noticias, deportes, cine, música, fenómenos naturales y más.

"Mujercitas" 22:00 hs HBO Las hermanas March, con variadas vocaciones y anhelos juveniles, descubrirán la importancia del amor y de los lazos familiares.

"Máquinas mortales" 22:00 hs. FOX PREMIUM MOVIES En un futuro post apocalíptico, donde las ciudades vagan sobre ruedas, enfrentándose para sobrevivir, Tom y Hester deberán colaborar para detener una conspiración.

Domingo 20 de diciembre

"Una acción para Navidad" 23:0 hs. LIFETIME Un periodista en busca de noticias para contar se inspira cuando descubre que varias personas han estado realizando buenos actos de forma aleatoria con motivo de la Navidad. Pero al ir conectando los hilos de la historia, se reencontrará con un viejo amor de su pueblo natal. ¿Tendrá un final feliz?

"Abre los fuegos" 09:50 hs. SPACE , John Q. John Quincy Archibald descubre que ni su seguro ni la salud pública cubren la operación de trasplante que necesita con urgencia su hijo, que acaba de ser internado en un hospital tras sufrir un ataque al corazón. Desesperado, John decide tomar de rehenes a las personas que están en la sala de emergencia para así asegurar la cirugía que precisa su hijo. Ahora tiene que negociar una solución con el temperamental jefe de policía Gus Monroe y el experto en secuestros, el teniente Frank Grimes. John Q es una feroz crítica al sistema de sanidad de Estados Unidos.

"Rescate del metro 123" 15:40 SPACE El día de Walter Garber, un trabajador del metro de la ciudad de Nueva York, se complica cuando Ryder, el líder de una pandilla armada hasta los dientes, secuestra uno de los trenes de la línea Pelham. Con tan solo una hora para conseguir el dinero, Garber debe utilizar todo su conocimiento del sistema de operaciones del metro para retrasar a Ryder y salvar a los rehenes.

"Poseídos" 17:40 hs. SPACE Años después de haber capturado y mandado a la silla eléctrica a un peligroso serial killer, una pareja de policías se encuentra con nuevos crímenes del mismo estilo. Y descubren que los nuevos crímenes pueden tener un origen sobrenatural, por lo que buscan la ayuda de un profesor de teología.

"Dos Armas Letales" 20:10 hs SPACE.. Bobby Trench y Michael Stigman se hacen pasar por criminales, pero el primero es de la DEA y el segundo trabaja para la Marina.

DIRECTVGO

Series

"The Salisbury Poisonings" En marzo de 2018, la ciudad británica de Salisbury se convirtió en el epicentro de una emergencia sin precedentes. Esta miniserie se centra en el extraordinario heroísmo mostrado por su comunidad.

"Penance" Un thriller psicológico sobre un misterioso joven que entra en la vida de una familia devastada por una tragedia y en la que pronto un triángulo mortal comenzará a tomar forma.

"Death and nightingales" Una joven quiere escapar del control de su padrastro y un nuevo amor le ofrece una oportunidad de hacerlo.

Conciertos

"A Tiny Audience. Primer episodio" Imperdible serie de íntimos conciertos junto a algunos de los más grandes nombres de la música en español. En este episodio: Juanes, Natti Natasha, Sebastian Yatra y Jackie Cruz.

"Onstage: Coldplay. Live in Sao Paulo" En este concierto registrado en el Allianz Parque de San Pablo, la banda británica interpreta hits de toda su carrera como Yellow, The Scientist, Clocks, In My Place, Fix You, Viva La Vida y A Head Full Of Dreams.

"Onstage: John Legend in concert. Baloise session 2018" Acompañado tan sólo por su piano, el cantante ganador del Grammy y el Oscar interpreta en este concierto todos sus éxitos.