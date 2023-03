El año pasado las redes sociales se inundaron de castings con desconocidos que buscaban una oportunidad para entrar al casa de Gran Hermano.

Millones de personas en el país y de diferentes partes del mundo intentaron ganar un espacio dentro del reality de Telefe, cuyo requisito novedoso, era subir a las redes sociales un video con un casting para participar. Entre ellos está una de los afortunados lograron entrar y hacer parte de los 20 jugadores de Gran Hermano, Romina, que hoy hacen parte de los cuatro semifinalistas.

Romina.

Romina eligió YouTube para subir su casting y a la actualidad lleva más de 161K de visualizaciones.

Así fue el castín de Romina Uhrig ¿Qué dijo la exdiputada?

"Mi nombre es Romina Uhrig Tengo 34 años, tengo tres hijas, Mía de 11 años, Felicitas de 3 años y Nina de 1 año. Estoy casada. Mi esposo se llama Walter Festa, es el Intendente de Moreno. Tiene dos hijos, uno de ellos vive con nosotros, se llama Patricio", cometa Romina.

"Fui diputada Nacional por el Frente de Todos. Hoy, actualmente estoy trabajando el IPS junto a la presidenta Marina Moretti. Me encanta trabaja en lo social. Lo hice en la gestión de Walter y hoy lo sigo haciendo con muchos menos recursos, pero trato de hacer lo que puedo, lo que esté a mi alcance", remarcó la seminifanista en su casting.

"Me encanta enetrenar, hago musculación, trato de cuidarme un poco en la comida. Hago tenis, empecé hace poquito. Me encanta cocinar, es como mi cable... Me encanta hacer de todo", comentó la exdiputada.

"Considero que tengo una familia hermosa, unas hijas hermosas y eso es lo que más importa. Que son unas niñas sanas. Soy muy creyente, creo mucho en Dios y me encataría poder entrar a la casa de Gran Hermano ya que a los 18 años me había anotado y no se me dio. Ojalá, que sea lo que Dios quiera y que esta sea mi oportunidad", cerró Romina en su casting, semifinalista de Gran Hermano.

