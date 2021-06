Se presentó "La 1-5/18, somos uno", la comprometida apuesta social de Adrián Suar

En una calle de tierra, escoltada por casa precarias, en pasillos angostos de los que cuelgan cables y se apilan cajones, un grupo de personas se acercan, serios, juntos, a paso firme. Ellos son los protagonistas de La 1-5/18 "Somos Uno", la nueva apuesta de Adrián Suar,

La voces de Leticia Brédice, Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia, Leonor Manso, Roly Serrano, Romina Gaetani, Luciano Cáceres, Felipe Colombo, Maxi Ghione, Yayo Guridi y tendrán participaciones especiales "El Polaco" y Ángela Leiva.

Los actores se ponen en le piel de los vecinos del barrio 1-5/18 en donde conviven un albañil, una empleada doméstica, un cura villero y demás historias características inspiradas en un barrio marginal.

"La 1-5/18, somos uno", con Agustina Cherri y Esteban Lamothe.

Además del elenco estable, participaron más de 100 extras, todos vecinos de "la 31". La tira aborda las diferentes problemáticas sociales de drogas, desocupación, contención social, la presencia de la iglesia, trabajos comunitarios, madres solteras, familias numerosas, etc. y está escrita por Lily Ann Martin, Marcelo Nacci y Jessica Valls y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, con producción de Adrián Suar.

Parte del elenco de "La 1-5/18, somos uno".

"Crecer en un barrio como este no es fácil, a veces los de afuera nos señalan, piensan que nosotros valemos menos. Pero acá el problema de uno, es el problema de todos. Somos los que sabemos armar una familia aunque no nos una la misma sangre. Somos los que no perdemos la fe, aunque parezca que todo se nos viene en contra. Somos las que abrimos nuestros corazones aunque nos lo han herido cientos de veces. Somos las que aprendemos a levantarnos después de cada tropiezo. Somos las que estamos listas para dar una mano cuando hace falta. Somos los que podemos encontrar algo valioso, aún en medio de la basura. Somos el barrio, su gente, su vida. Somos la 1-5/18. Somos uno". La música que acompaña la presentación, pegadiza y con su ritmo rememora a la de "El marginal" .

Así se presentan los personajes de la nueva apuesta de Polka que tras un parate de más de un año por la pandemia, vuelve a la ficción con esta ambiciosa apuesta.

La escenografía es una réplica del Barrio 31 y una de las mas importantes que se hayan realizado en los estudios Baires, ocupando más de 100 metros. Cuidando al extremo las medidas de prevención, todo el elenco es sometido a hisopados además de las medidas exigidas para poder llevar adelante las grabaciones de la ficción.

La novela que se emitirá por El Trece, todavía no tiene fecha para la primera emisión y ya están adelantando las grabaciones de los capítulos.

"La 1-5/18, somos uno", la nueva apuesta de Adrián Suar.

En su peor momento: Adrián Suar habló de la crisis en Polka

Adrián Suar atraviesa un complicado momento en medio de la pandemia. Tras la suspensión de Separadas, la última ficción de Polka, el productor sufre las consecuencias del avance del coronavirus.

Es por esto que el empresario hizo un comunicado a sus empleados en el que detalla esta situación. “Vivimos juntos momentos de alegría y también pasamos momentos difíciles. Pero ninguna época ha sido tan complicada e incierta como ésta. En lo personal estoy viviendo este período con mucha tristeza y preocupación y entiendo e imagino la angustia en cada uno de ustedes. La intención de estas líneas es: primero, expresarles mis más sinceras disculpas por todo lo que están atravesando y también ponerlos al tanto de los que está ocurriendo en nuestra productora”, dijo el empresario.

