Stefanía Roitman reveló con qué estrella internacional la comparan

Lejos de la Argentina y de sus seres queridos, pero en compañía de su novio, Ricky Montaner y su familia, Stefanía Roitman vive una cuarentena muy especial en Miami, Estados Unidos, donde está la casa familiar de Ricardo Montaner. Pero ayer por la tarde dialogó con Cande Molfese en @telefe que emitió el segundo programa de “Modo Live”, un nuevo contenido digital exclusivo de Instagram Live.

En una charla imperdible, Stefi se animó a hablar de todo y comenzó haciendo referencia a su cambio de look: "Hacemos lo que podemos con el pelo. Primero estaba rosa, después pasé al gris y nadie se enteró. Y ahora estamos de verde ¡Descubrí mi fanatismo por los colores!". Además, contó que fue ella quien motivó a su novio Ricky Montaner a teñirse el pelo de rosa.

Sobre cómo pasa la cuarentena la joven actriz expareja de Gastón Soffritti reveló: "A diferencia de Argentina, hay otra

realidad acá, realmente es menos estricta. Nosotros no salimos de casa pero en la calle hay autos, hace pocos días volvió a salir la gente con kayak y lancha. Lo veo rápido, me asusta un poco. Mientras tanto, nosotros nos seguimos cuidando y guardando entre nosotros. Estamos toda la familia pero no vemos a nadie más, por una cuestión de cuidado. En Miami te podés trasladar en auto de una casa a otra"

Ahora sin duda el momento más jugoso de la nota fue cuando contó que varias personas la comparan por su parecido a Úrsula Corberó, la estrella española de "La Casa de Papel": "Desde que salió La Casa de Papel la gente me decía ‘Sos igual a Tokio’, para mí siempre fue un halagazo, pero no me veo parecida a Úrsula Corberó. Otra actriz con quien siempre la emparentan es Cande Vetrano. También me dicen que me parezco a ella. Hice un TikTok con una foto suya y una de Úrsula y hay algo", finalizó.