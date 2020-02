Tensión al aire: el comentario de Nicole Neumann que descolocó al Pollo Álvarez

El Pollo Álvarez no tuvo ningún problema en encarar a Nicole Neumann, mientras estaban en el aire de “Nosotros a la Mañana”. Es que la panelista y modelo hizo una acotación sobre el conductor que lo descolocó.

“¿Cómo me decís?”, le dijo al Pollo a Nicole ni bien terminó de hacer una publicidad, instándola a repetir lo que había dicho por lo bajo y que él no había entendido. “Nada, que me gustaba tu camisa”, contestó Neumann, entre risas.

“No, es que estoy hablando y dijiste que yo estaba medio chapa ¿Una cosa así?”, insistió El Pollo. “Bueno, es que estabas mirando el teléfono y decías ‘nooo, buenooo, dale, dale’ y sí, dije ¿Qué hace? Parece un loco”, contestó la modelo.

“Es que me están pasando cosas para mi cumple, que es el 6 de mayo, y estoy festejando”, explicó Álvarez, muy risueño. Sin dejarla pasar, Agustina Kämpfer acotó: “¡Pero estamos a 20 de febrero! Imaginate”.