¡Recomendados de CARAS! Todo lo que no podés perderte este fin de semana

Sábado 13

"Escobar: La traición" 22:00hs A&E Movies En 1981, Virginia Vallejo, una famosa periodista colombiana comienza un apasionado affaire con el narcotraficante Pablo Escobar. Pero cuando quiere dejarlo, su carrera y su vida corren peligro, a menos que esté dispuesta a arriesgarse a las represalias y ayude a un agente de la DEA a detenerlo.

"Una Nueva vida" 23:00hs LIFETIME. Una mujer de ciudad hereda una propiedad rural en Carolina del Sur, pero para quedársela deberá vivir allí durante 2 años junto a sus hijas. Las tres se verán forzadas a relajarse y aprender a disfrutar de la vida en el lugar. ¿Qué pasará cuando un viejo amor de la madre aparezca para complicar las cosas?.

"Grandes misterios de la historia. Con Laurence Fishburne".22:40 hs. HISTORY CHANNEL Una investigación de los misterios que rodean a una amplia gama de icónicos y atractivos temas históricos, entre ellos el Titanic, DB Cooper, Roswell, John Wilkes Booth y más. Cada episodio de este documental mostrará nuevas evidencias y perspectivas, incluidos archivos nunca antes publicados para el público en general, como diarios personales o pruebas de ADN, para desenterrar información completamente nueva sobre estos capítulos infames y enigmáticos en nuestra historia, revelando información desconocida y desafiando todo lo que creíamos saber sobre ellos.

"La cabaña siniestra" 00.00hs HBO. Grace, una mujer que viaja con su prometido y sus hijos a una remota cabaña de invierno. Después de que una nevisca deja a Grace y a los niños aislados, lo que podría ser una ocasión para romper el hielo se convierte en una pesadilla cuando Grace es atormentada por aterradoras visiones de su infancia religiosa.

"Como Novio De Pueblo" AMAZON PRIME VIDEO Después de ser plantado en el altar, Diego queda destrozado. Sus primos lo llevan de vacaciones a la ciudad de su infancia en Puerto Vallarta para superar esta desgracia. Este viaje será una aventura que confrontará a los tres primos con su pasado, su presente y el futuro que comienzan a construir.

"I Still Believe " AMAZON PRIME VIDEO La historia verdadera de la estrella de música cristiana, Jeremy Camp y su viaje de amor y pérdida que intenta probar que siempre hay esperanza.

"The Mule" AMAZON PRIME VIDEO. Earl Stone es un hombre de unos 80 años que está en quiebra, solo y enfrenta la pérdida de su negocio, cuando le ofrecen un trabajo que simplemente requiere que conduzca. A simple vista es un trabajo bastante fácil, pero sin que él lo sepa acaba de ser contratado como mensajero de drogas para un cartel mexicano. Lo hace bien, tan bien, que su carga aumenta exponencialmente y el peligro también.

"Nunca, rara vez, a veces, siempre". 22:00hs. HBO . Autumn, una adolescente, se aventura sin hospedaje y con escaso dinero, en compañía de su prima, a la ciudad de Nueva York, donde espera que una clínica le practique un aborto.

"Las dos reinas". 22:00hs. STAR HITS. Al regresar viuda de Francia, María Estuardo de Escocia reclamará la corona de Inglaterra a su prima, Isabel I, decisión que determinará irrevocablemente su destino.

Domingo 14

"Una boda de ensueño" 23:00hs LIFETIME. Cuando Hallie y Lucas se comprometen, rápidamente comienzan a planificar la boda en la playa tropical de sus sueños. La feliz pareja empieza a quedar atrapada en el drama familiar cuando ambos padres parecen no estar de acuerdo en nada. Además de la confusión, su destino está completamente reservado y el próximo lugar disponible está a más de un año de distancia. Sin querer esperar, Hallie y Lucas deciden tener su ceremonia en el albergue de montaña de Lucas en la nieve. Su amor se pone a prueba cuando el estrés de mantener felices a todos los demás llega a ser demasiado.

"Allen vs. Farrow. Episodio final" 23:00 hs, HBO. Cuatro décadas de titulares sensacionalistas para revelar la historia de uno de los más grandes y famosos escándalos de Hollywood: la acusación de abuso sexual contra Woody Allen. El documental presenta detalles sobre el caso en el que se vio involucrada Dylan, la hija de Allen con Mia Farrow, que en ese entonces tenía 7 años; el posterior proceso por la custodia de la niña, así como la revelación de la relación de Allen con la hija de Farrow, Soon-Yi; y las consecuencias polémicas del caso en los siguientes años. Hasta entonces reverenciados por su asociación en la pantalla y fuera de ella, la vida de Farrow y Allen se vio desgarrada por la difusión de las acusaciones de abuso y las alardeadas disputas que siguieron.

"GRAMMY AWARDS 2021". 21:00hs. TNT. Desde Los Ángeles, llega la fiesta más importante de la música. Taylor Swift, Beyoncé y Dua Lipa compiten en las categorías más importantes. Con Trevor Noah como presentador, se podrá disfrutar de una noche repleta de momentos inolvidables.

DIRECTV GO

"Harry: The Troubled Prince" narra como el príncipe Harry ha llevado una vida de privilegios pero también de problemas únicos. Nacido en la realeza, luchó por encontrar su lugar y por alinear su deseo de independencia con la necesidad del deber. El especial realiza un recorrido por la vida de Harry desde su infancia hasta la actualidad.

"Harry & Meghan: Two Troubled Years" analiza lo que realmente salió mal en los primeros años del matrimonio de Harry y Meghan y se pregunta si alguna vez se podrá reparar su relación con el resto de la familia real.

"Charles 50 Years a Prince". Hace 50 años en Caernarfon, el príncipe Carlos se embarcó en una relación con un país que le ha dado forma a su vida. Con una historia a veces problemática, esta es una celebración de Gales a través de los ojos de un príncipe que hizo suyo el papel.

"The Royal Family: Affairs and infidelities" Este especial explora la verdad sobre las más famosas infidelidades de la familia real británica y permite conocer qué pasó realmente entre Charles y Camila, Diana y James Hewitt, entre otros.

"Diana: The Interview That Shocked The World". Examina el legado de la explosiva entrevista con la que Lady Di rompió con todos los protocolos y expuso escándalos de la vida en la casa real; Harry and Meghan: An African Journey, que incluye revelaciones sobre la pareja y explora algunas de las presiones y desafíos que enfrentaron y los llevaron a poner fin a sus deberes reales; o Inside the Royal Wedding: Harry and Meghan, entre otros.

"Back to life". Miri Matteson regresa a casa luego de cumplir su condena en prisión y los hechos del pasado todavía la persiguen.

"Liar". Una maestra y un cirujano reciben acusaciones escandalosas luego de que disfrutan de una inocente cita.

"Des". La verdadera historia de uno de los más famosos asesinos seriales en la historia del Reino Unido: Dennis Nilsen, más conocido como “The Kindly Killer”.

"Belgravia". La historia de los secretos y escándalos entre el escalón superior de la sociedad londinense del siglo XIX.