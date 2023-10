Sol Cwirkaluk, la hija de El Polaco y Karina La Princesita, es una de las figuras argentinas juveniles con más seguidores en sus redes sociales. En ellas, la adolescente comparte fotografías y videos de su vida cotidiana, junto a su padres, que llaman la atención de quienes se preguntan qué se siente ser hijo de famosos. Sol grabó un cómico video imitando a su madre que se viralizó.

El cómico video de Sol, hija de El Polaco y Karina La Princesita, imitando a su mamá

Karina es una de las artistas argentinas más queridas por el público, no solo por su música, sino por su personalidad espontánea y su sinceridad a la hora de hablar las cosas de frente. La cantante de cumbia es viral en las redes sociales por las icónicas frases que realizó durante su paso por Showmatch como participante y luego como jurado.

De esta manera, muchos de sus comentarios son utilizados por los usuarios para referirse a distintos escenarios de la vida cotidiana. Su hija Sol fue una de ellas y los usuarios le comentaron que les encanta que interprete escenas con audios de su madre, de la misma manera que lo hizo Lola Poggio mientras Julieta estaba en Gran Hermano.

"Cuando me agarra un ataque de celos y después me acuerdo que no somos nada", fue la escena que planteó Cwirkaluk mientras repetía "No, estoy muy bien, estoy muy bien. Me agarró como... se me volaron los patitos un ratito. Y ase me pasó, listo ya estoy bien" de una vez que la cantante estaba como jurado.

Sol Cwirkaluk

A pesar de que El Polaco y Karina La Princesita ya no estén juntos hace varios años, Sol Cwirkaluk tiene una muy buena relación con sus padres. Hace unas semanas compartió los mejores momentos de su viaje a Europa con el cantante y sus seguidores le pedían más contenido en donde comparte tiempo con su familia.