Yanina Latorre tuvo, últimamente, varios cruces con distintas personas. Hace algunas semanas, la panelista tuvo un enfrentamiento con Carmen Barbieri al recordar las infidelidades de su hijo, Fede Bal, un tema que evidentemente no le agradó a Carmen.

Yanina Latorre

Yanina Latorre también protagonizó un enfrentamiento con Rodrigo Lussich. Este conflicto surgió cuando el conductor arremetió duramente contra Yanina por las críticas emitidas en el programa "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) acerca de la traición a Marina Calabró. Aunque la separación de Marina tuvo lugar en junio, fue confirmada recientemente.

Marina Calabró permitió a Ángel de Brito compartir la noticia en LAM, pero Rodrigo Lussich se adelantó para anunciarla en sus redes sociales. Enojadísima, Marina Calabró compartió con Yanina Latorre lo devastada que la dejó la actitud de su amigo.

Este incidente provocó que Rodrigo Lussich se enojara y apuntara contra todo el equipo de LAM, centrando sus críticas en Yanina Latorre y Ángel de Brito. El conductor recordó públicamente la infidelidad de Diego Latorre, acusándola de exponer a sus hijos. La tensión desembocó en un escándalo público.

La pelea entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias

Para añadir más leña al fuego, hace solo unas horas, Yanina Latorre se cruzó con Fernanda Iglesias en LAM. Durante el programa, la angelita reveló que el ex esposo de su compañera la había llamado para invitarla al ciclo de Georgina Barbarossa.

Fernanda Iglesias

Yanina Latorre recibió la respuesta filosa de Fernanda Iglesias: "¿Mi ex? Qué suerte porque mucho no te quiere, pero te llamó". Ante la incomodidad y el agotamiento, la mamá de Lola Latorre la tildó de "cizañera". La periodista no se detuvo y le dijo que había aprendido de ella. No obstante, la esposa de Diego Latorre la acusó de estar resentida.

SDM