Tremendo y polémico cruce entre las angelitas

Con el casamiento de Pampita instalado este viernes como tema principal en la televisión, como no podía ser de otra forma, en LAM se abordó la temática sin saber que se generaría una gran pelea entre las panelistas.

Ángel de Brito dio la información sobre que la top se realiza blanqueamiento en su dentadura una vez por mes; fue entonces que Yanina Latorre comentó: “Pero eso hace mal, no hay que abusar, hace mal en serio, va a quedar desdentada joven”. Mariana Brey sumó algunos "bocados" que le molestaron a su colega, quien no dudó en hacerle notar su malestar por ser interrumpida: “¿Lo decís vos o lo digo yo?. Sos insoportable. No me mires y no me provoques”.

Karina Iavícoli saltó frente a la decisión de Ángel de "cortarles el micrófono" a todas sus angelitas: “¡Cortenla! Porque después la ligamos todas por ustedes dos. Yo no me enojo, pero si las dos hablan como dos loras, y no paran, él se enoja y corta los micrófonos para las seis".

“¡Pero si ayer nos cortaron por culpa de Taboada y Graciela”, retrucó Latorre. “¿Qué te pasa? ¿Qué dijiste? ¡Repetilo!", insistió Andrea Taboada. Lejos de seguir con la pelea, Yanina sostuvo con humor: “Vos sos sorda y la otra buchona, Graciela, si querés mejorar venite con nosatras”.