Yanina Latorre quedó con un sabor amargo después de la ceremonia de los Martín Fierro por el triunfo de su competidora, Mariel Di Lenarda.

Aunque aseguró que no tenía broncas contra ella, la panelista de LAM consideraba que su trabajo debía ser reconocido. Sin embargo, para poner un manto de piedad en lo sucedido, Yanina Latorre decidió invitarla a su programa de El Observador (107.9).

"Quería contarles que después de anoche en el programa de 'LAM', donde se habló todo el programa bien de Mariel Di Lenarda, ella le escribió a mi productora a las 10 de la noche y le dijo 'Estuve pensando que mejor mañana no voy a ir a 'LAM'. Lo hablé con mi jefe de Radio Mitre y es mejor no ir por acá'", contó Yanina Latorre en el pase de su ciclo radial.

"Conclusión del tema, amor de mi vida... Mariel, sos un amor. Le dijo a mi productora 'le voy a escribir a Yanina' y no me escribió. Yo no tengo nada que ver, no te hice la nota de Sposato. Me parece fantástico que hayas ganado. Con esto, me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para la tele ni para ser panelista", disparó Yanina Latorre.

La angustia de Mariel Di Lenarda por Yanina Latorre

La polémica se encendió antes de que Yanina Latorre invitara a Mariel Di Lenarda a su ciclo radial cuando Santiago Sposato, cronista de LAM, le dijo en la cara a la periodista que consideraba que era injusto haber recibido ese premio.

Tras ese mal trago, Mariel disparó en Nosotros a la mañana, donde es panelista, y se refirió al incómodo momento. "La verdad es que casi me estropeó la noche, la sensación no me la pude sacar en toda la noche, la angustia que me dejó. En un momento me acusó de robarme un premio, ¿robarme un premio? loco, laburo hace millones de años, ¿qué culpa tengo?".