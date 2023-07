En medio del escándalo por el giro mediático que Jey Mammón decidió darle a la situación oscura que está viviendo por la denuncia sobreseída de su expareja, Lucas Benvenuto, el presentador decidió ir a los Martín Fierro 2023, donde el programa del cual fue conductor durante un año, está ternado. Esta noche, Yanina Latorre salió al cruce y liquidó al músico y presentador.

“Para mí, si hubiera venido con menos menos soberbia, con más humildad, asumiendo otras cosas. ¿Viste? Tiene esas cosas de cargarle la culpa a una criatura (Lucas Benvenuto)”, comentó Yanina Latorre.

Yanina Latorre fundió a Jey Mammón en LAM por decidir ir los Martín Fierro: “Es soberbio”.

Para Yanina, no es el momento para que el presentador elija salir a mostrarse: “Su estadío de esconderse ya pasó y ahora él quiere salir a los medios… Levantó todo de nuevo todo, está siendo el tema en todos los programas. ¡Es al pedo todo lo que está haciendo! No es la manera”, enfatizó Yanina Latorre.

“Es como meterte a la boca del lobo. ¡Te juro que me cuesta! Sé que está pasando un momento de mucho dolor como para que dé ese embate”, Nazarena Vélez.

Yanina Latorre fundió a Jey Mammón en LAM por decidir ir los Martín Fierro: “Es soberbio”.

Yanina Latorre cree que sería "amarillismo" si Telefe enfoca a Jey Mammón en los Martín Fierro

La polémica sigue y la guerra entre Jey Mammón con LAM, puntualmente con Ángel de Brito y Jey Mammón avanza y sigue sumando grietas. En la charla con sus compañeras de piso, Marcela Feudale se preguntó si Telefe va a enfocar o no al presentador. Yanina aseguró al respecto: "Para mí no lo van a enfocar. No van a hacer ese amarillismo".

Al saber que Jey Mammón va a estar sentado en la mesa donde estarán todos los compañeros de La Peña de Morfi, Yanina afirmó: “Es egoísta por parte de Jey. Él va a incomodar a sus compañeros de mesa. No van a saber cómo hablarle, cómo tratarlo”, y agregó: "De Telefe me dice que están odiado con que él vaya a los Martín Fierro".

S.A.