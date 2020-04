La angustia de Yanina Latorre por la situación de su mamá en cuarentena

Yanina Latorre expresó su angustia por su mamá, Dora Camaño, quien pasó el domingo de Pascua en soledad.

“Las veces que no lo pasé fue porque vivía afuera por el fútbol de Diego (Latorre), y ahí nos dividíamos. Un año lo pasaba yo, y otro mi hermana, y ahora mamá estuvo sola. Eso me genera angustia. Todos la saludamos, hablamos con ella, pero no es lo mismo”, dijo en LAM.

"A mí me mata la soledad de mi mamá a los 80 años. No quiero ponerme dramática, pero no sabés cuántas Pascuas van a estar los adultos mayores, te perdés un montón de cosas. Yo creo que, como es un adulto mayor, con un permiso la podés ir a ver o llevarla a comer a tu casa, pero la verdad es que le tengo tanto miedo al contagio”, contó.