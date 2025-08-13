El fuerte juicio de Mora Godoy contra Mariana Brey: “No permito que me difamen”

En una reveladora entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Mora Godoy habló por primera vez en profundidad sobre el juicio millonario que inició contra la periodista Mariana Brey. La bailarina y coreógrafa demandó a la comunicadora por daños y perjuicios, luego de que —según asegura— hace cinco años, en el programa LAM, la acusara falsamente de estafar a bailarines.

El fuerte juicio de Mora Godoy contra Mariana Brey

“Si tengo que confrontar, confronto sin problemas. Estoy un poco más tranquila, pero si me provocan… no permito que me difamen”, expresó Godoy durante la charla. Acto seguido, agregó: “Por suerte salió en todos lados. La difamación y la mentira no lo permito. Hay cosas que se pueden decir frontalmente y hay otras en las que tenés que ir a la Justicia”.

Mora Godoy y Héctor Maugeri.

Mora se definió como jefa de familia y subrayó el esfuerzo con el que sostiene su vida personal y laboral: “No solo me ocupo de mi hija, también fui jefa de familia de mi papá hasta que murió hace poco. Lo cuidé yo durante cuatro años y medio; desde la pandemia hasta ahora vivió conmigo y Bianca en casa. Ayudé a mis amigos porque no tenían para comer. No voy a permitir que nadie se meta con mi trabajo. Es el pan que genero y no jodo a nadie”.

La artista remarcó que cada logro en su carrera es fruto de su talento y disciplina: “Es más lo que tal vez me han sacado. Todo me lo gané con mucho esfuerzo, poniendo el cuerpo porque yo bailo, además de la cabeza. Entonces no voy a permitirlo y no lo voy a permitir nunca más de nadie”.

Con un tono firme, también reflexionó sobre su evolución personal: “Antes permitía cosas, quizás, sin darme cuenta, pero hoy estoy plantada. Soy otra Mora. Siempre fui generosa y voy a seguir siéndolo con las personas que quiero y necesitan”.

Mora Godoy atraviesa un momento de determinación absoluta. En diálogo con Héctor Maugeri en +CARAS, dejó en claro que defenderá su nombre en la Justicia frente a cualquier difamación. Con una carrera sólida en el tango y un compromiso inquebrantable con su familia, la artista reafirma que proteger su reputación y su trabajo es hoy una prioridad irrenunciable.