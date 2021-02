Así es el anillo de Carlos Menem que revolucionó a toda la Argentina

El emblemático y valioso anillo de Carlos Menem que le habían robado el año pasado, fue rescatado y la justicia ya tiene identificado a quien se había quedado con la pieza.

Fue Zulemita Menem, la hija de Carlos Menem, fallecido el pasado 14 de febrero, quien detectó que a su padre le habían sustraído el valioso anillo que siempre llevaba puesto, además de un teléfono celular y otras pertenencias.

Durante una internación, en el mes de diciembre, Zulemita se dio cuenta que mientras su padre estaba internado en la Clínica Los Arcos, le habían sustraído la joya.

Según el portal Big Bang News, en ese momento le habían pedido al custodio del riojano que vaya a buscar el estuche de los lentes, dentro del cual estaba el anillo, pero al abrirlo se encontraron con que ya no estaba.

Para el ex primer mandatario era una pieza de un gran valor. Era una réplica idéntica a la que le había regalado su madre antes de morir y él siempre llevó puesto en su anular izquierdo. Tenía una piedra de ónix negra, sagrada y con poderes mágicos que había pertenecido a su tío, un aristócrata de la familia en tierras árabes.

Pero el ex marido de Zulema Yoma lo había perdido mientras él conducía los destinos del país y fue entonces que su familia mandó a hacer una réplica exacta del original.

El caso se dio a conocer pocos días después del fallecimiento de Menem y la justicia identificó a Mauricio, un enfermero de la empresa Swiss Medical, quien durante un tiempo trabajó en el domicilio de Menem.

El fiscal de la causa ordenó 3 allanamientos en las casas de los enfermeros pero uno de los domicilios era falso y en los otros dos no encontraron nada. Revisaron las cámaras de seguridad de la vivienda y "casualmente", durante esos días, habían dejado de funcionar.

Ahora también fueron convocados sus otros compañeros ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional. Si bien no pudieron hacerle llegar las citaciones al enfermero acusado, dado que el domicilio registrado no era el correcto, fue él mismo quien anunció que tenía en su haber la joya del ex presidente y quería devolverlo sin quedar detenido ni que se haga público el caso.

A través de un primo del involucrado se pudo llegar al destino del anillo y además fue esta persona quien brindó los chats a la justicia.

Hace pocas horas, finalmente la joya volvió a manos de la familia Menem y el caso quedó a cargo de la división Robos y hurtos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los detalles del último adiós a Carlos Saúl Menem

Carlos Saúl Menem falleció en la mañana del domingo 14 de febrero en el Sanatorio Los Arcos de Palermo. Tras la partida del expresidente a sus 90 años, se declararon tres días de duelo nacional y será velado en el Congreso de la Nación.

Zulemita Menem fue quien confirmó la noticia de la muerte a los medios a las 11.20 am. En la clínica también se encuentra Zulema Yoma, su primera esposa, y según trascendió, será despedido desde las 19 horas en el Senado, a puertas abiertas.