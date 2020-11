Dante Spinetta y Charly García homenajearon a Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona, además del profundo dolor que generó el todo el mundo, inspiró a los artistas a manifestarse desde sus diferentes lugares.

Así fue como Dante Spinetta al conocer la noticia del fallecimiento del crack, se inspiró a escribirle un tema: "Pelusa". La canción relata varios aspectos de su enorme carrera futbolística fusionado con su vida personal.

En su red de Instagram el músico de 43 años compartió su creación con los seguidores. "´Pelusa´: canción que compuse para El Diego", comenzaba su relato acompañado de un corazón.

Luego, el post continuó: "Esta canción la compuse el 25 de noviembre a la noche y la canté al día siguiente. Está sin mezclar pero compuesta e interpretada con amor real. Gracias diego por todo! love u. Hasta siempre capitán".

"La sonrisa de mamá ya secó el barro el botín. Hoy lloran el ángel del potrero. Te digo hasta siempre capitán. Llegó el tiempo de volar y griten gol hasta el sol....Y un barrilete en el espacio, Gracias por hacerme soñar. El pibe de oro es de argentina. Diego ya nada te duele ya nada nos duele. Nada te detiene ya nada te duele", rezan algunas de las estrofas.

Por su parte, Charly García también se expresó en las redes. El ex Sui Generis eligió redactarle una carta de puño y letra al histórico futbolista en donde manifestó el gran cariño que ambo se tenían.

"Carta para el 10: Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: ¿qué título le pondrías a tu 2° gol a Inglaterra?, al toque me respondiste: 'Miré el arco y esquivé patadas'. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos", expresó el artista musical de 69 años.

La misma decía luego: "Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Esperame ahí... Invita la casa. No te equivoques con el paraíso. PD: ¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? '¿Éste no es el que juega al voley?'. Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you".

El dolor es infinito y cada uno lo expresó a su manera.