La modelo Jimena Campisi se hartó de los reclamos judiciales y decidió hacer pública la situación que atraviesa con el padre de su hijo, Tomás Costantini, de quien asegura que paga una absurda cuota alimentaria y tampoco ve al niño que tuvieron juntos.

Hace 8 años, Jimena Campisi gritaba al mundo su enorme felicidad por el nacimiento de Milo, fruto de su relación con Tomás Costantini (quien hoy está en pareja con Micaela Dalla Libera), de quien ya se había separado de forma escandalosa.

El nacimiento del niño, no fue motivo suficiente para el acercamiento entre sus padres, sino que por el contrario las cosas empeoraron cada día y hasta hubo dudas por parte de la familia de Costantini acerca de la certeza de la paternidad de Tomás Costantini, que por ese entonces no parecía haberse enterado del nacimiento de Milo.

Durísimo descargo de Jimena Campisi contra Tomás Costantini, el padre de su hijo Milo

Enojada por la situación, en aquel entonces, Jimena Campisi afirmó que le iba a poner su apellido, pero luego eso se modificó y hoy el niño lleva el apellido Costantini y es el nieto del creador del Malba.

Ayer, al no tener respuesta sobre los reclamos de cuota alimentaria y presencia de su padre, Campisi se manifestó en su cuenta de Instagram: "Cinco audiencias. El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por zoom ni en la vida real, Hace ocho meses que ni siquiera lo ve", comenzó su feroz descargo y siguió: "No es capaz de proponer una cuota alimentaria digna para Milo. Tuvieron que citar a los abuelos y tampoco quisieron aparecer", dijo en referencia a Eduardo y Teresa Costantini.

Jimena Campisi agregó: "Soporté 8 años de cuota alimentaria ridícula para que por lo menos genere un vínculo. Ya entendí. El amor no se puede comprar pero el sufrimiento no es gratis tampoco. Justicia :háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron así que tengan al menos la dignidad de dar la cara y cumplir con la ley. Muchos millones y cero valores. Qué tristeza!", finalizó Jimena Campisi sobre Tomás Costantini.

LP